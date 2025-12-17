R o m a , 1 7 d i c ( A d n k r o n o s ) - " E ' n e c e s s a r i o c h e l ' I t a l i a c o o p e r i c o n g l i a l t r i p a r t n e r s e u r o p e i , p e r f i n a l i z z a r e i n t e m p i b r e v i u n a p r o p o s t a o p e r a t i v a l e g a l m e n t e f o n d a t a e f i n a n z i a r i a m e n t e s o s t e n i b i l e p e r l ' u t i l i z z o d e i b e n i r u s s i c o n g e l a t i i n E u r o p a ; i l r a g g i u n g i m e n t o d i u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a d e v e p o r t a r e a l p e r s e g u i m e n t o d e i c r i m i n i d i g u e r r a , a l r i p r i s t i n o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , a l p i e n o s c a m b i o d e i p r i g i o n i e r i d i g u e r r a e a l r i t o r n o i n s i c u r e z z a d i t u t t i i c i v i l i u c r a i n i r a p i t i e t r a s f e r i t i i l l e g a l m e n t e , i n p a r t i c o l a r e i b a m b i n i " . E ' q u a n t o s i l e g g e n e l l ' u l t i m a v e r s i o n e d e l l a r i s o l u z i o n e d e l P d d e p o s i t a t a a l l a C a m e r a p e r l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e m i e r M e l o n i i n v i s t a d e l C o n s i g l i o U e .