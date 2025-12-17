R o m a , 1 7 d i c ( A d n k r o n o s ) - " A l l a l u c e d e l l a m a n i f e s t a i n s o s t e n i b i l i t à d e l l a m i s u r a i n r e l a z i o n e a l r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e d e l d i r i t t o d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a " , s i i m p e g n a i l g o v e r n o " a n o n s u p p o r t a r e - i n s e d e d i C o n s i g l i o e u r o p e o e n e i c o n s e s s i i n t e r n a z i o n a l i c o m p e t e n t i - l ’ i p o t e s i d e l l a c o n f i s c a d e f i n i t i v a e d e l l ’ u t i l i z z o d e g l i a s s e t s o v r a n i d e l l a F e d e r a z i o n e R u s s a n o n c h é d e i b e n i d i s o g g e t t i t e r z i c o n g e l a t i d e t e n u t i i n E u r o p a " . E ' q u a n t o s i l e g g e n e l l a r i s o l u z i o n e d e l M 5 s d e p o s i t a t a a l l a C a m e r a i n o c c a s i o n e d e l l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e m i e r M e l o n i i n v i s t a d e l C o n s i g l i o U e .