R o m a , 1 7 d i c ( A d n k r o n o s ) - " N o n p r o c e d e r e c o n l a f o r n i t u r a d e l d o d i c e s i m o p a c c h e t t o d i a i u t i m i l i t a r i a l l e a u t o r i t à g o v e r n a t i v e u c r a i n e " . E ' u n o d e g l i i m p e g n i c o n t e n u t i n e l l a r i s o l u z i o n e d e l M 5 s a l l a C a m e r a p e r l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e m i e r M e l o n i i n v i s t a d e l C o n s i g l i o U e . T r a i p u n t i s a l i e n t i d e l t e s t o , " p r o m u o v e r e u n n u o v o p r o t a g o n i s m o d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a " . I l M 5 s , c h i e d e , t r a l ' a l t r o , d i " r e n d e r e n o t o , p r e s s o l e c o m p e t e n t i s e d i i s t i t u z i o n a l i , l ’ e l e n c o d e t t a g l i a t o d e i m e z z i , d e i m a t e r i a l i e d e g l i e q u i p a g g i a m e n t i m i l i t a r i o g g e t t o d i i n v i o a l l ' U c r a i n a " e d i " r e l a z i o n a r e a l t r e s ì , n e l l e o p p o r t u n e s e d i p a r l a m e n t a r i , i d e t t a g l i i n m e r i t o a l l e s p e s e f i n q u i s o s t e n u t e p e r l e c e s s i o n i d i f o r n i t u r e m i l i t a r i " . I n o l t r e , t r a g l i i m p e g n i s i p r e v e d e q u e l l o d i t r o v a r e " u n a s o l u z i o n e e f f i c a c e a l l a q u e s t i o n e d e l t r a n s i t o e a p p r o v v i g i o n a m e n t o d e l g a s c h e n o n e s c l u d a a p r i o r i e p r o f u t u r o u n a p o s s i b i l e c o l l a b o r a z i o n e c o n l a R u s s i a " . A n c o r a , s i l e g g e n e l l a r i s o l u z i o n e , " p r o m u o v e r e , a l i v e l l o e u r o p e o , l ' e m b a r g o t o t a l e d i a r m i d a e v e r s o I s r a e l e , e s o s p e n d e r e q u a l s i a s i f o r m a d i c o o p e r a z i o n e m i l i t a r e , i n c l u s a l a f o r n i t u r a , l ' a c q u i s t o e i l t r a s f e r i m e n t o d i a r m a m e n t i e t e c n o l o g i e " .