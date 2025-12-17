R o m a , 1 7 d i c ( A d n k r o n o s ) - " P r o s e g u i r e e r a f f o r z a r e , a n c h e a t t r a v e r s o l a n o m i n a d i u n i n v i a t o s p e c i a l e p e r l a p a c e , i l s o s t e g n o p o l i t i c o , e c o n o m i c o , u m a n i t a r i o e m i l i t a r e a l l ’ U c r a i n a , i n c o o r d i n a m e n t o c o n l ’ U e e g l i a l l e a t i " . L o c h i e d e l a r i s o l u z i o n e d e p o s i t a t a d a I v a l l a C a m e r a i n o c c a s i o n e d e l l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i a l l a C a m e r a i n v i s t a d e l C o n s i g l i o U e . T r a g l i i m p e g n i p e r i l g o v e r n o c o m p r e s i n e l t e s t o d i I t a l i a v i v a , a n c h e q u e l l o a " a s o s t e n e r e c o n d e t e r m i n a z i o n e i l p e r c o r s o d i i n t e g r a z i o n e d e l l ’ U c r a i n a n e l l ’ U n i o n e e u r o p e a , r i c o n o s c e n d o n e i l v a l o r e p o l i t i c o e s t r a t e g i c o p e r l a s i c u r e z z a e l a s t a b i l i t à d e l c o n t i n e n t e " . P e r I v , b i s o g n a " p r o m u o v e r e l a r e a l i z z a z i o n e d i u n ' U n i o n e e u r o p e a c h e s u p e r i i l m e c c a n i s m o d e l l ’ u n a n i m i t à i n f a v o r e d e l p r i n c i p i o m a g g i o r i t a r i o p e r g a r a n t i r e i l f u n z i o n a m e n t o i s t i t u z i o n a l e e u r o p e o s e c o n d o i l m o d e l l o d e g l i S t a t i U n i t i d ' E u r o p a , c o n l ’ e l e z i o n e d i r e t t a d e l P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a e i l r a f f o r z a m e n t o d e l l e p r e r o g a t i v e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o " . L a r i s o l u z i o n e , n e i p u n t i f i n a l i , s i o c c u p a a n c h e d i f l u s s i m i g r a t o r i e c h i e d e t r a l ' a l t r o d i " r i c o n v e r t i r e l e s t r u t t u r e r e a l i z z a t e i n A l b a n i a – o g g i d e d i c a t e a l l e p r o c e d u r e a c c e l e r a t e – i n c e n t r i d e s t i n a t i a l l ’ e s e c u z i o n e d e l l a p e n a p e r c i t t a d i n i a l b a n e s i d e t e n u t i i n I t a l i a , a l f i n e d i r i d u r r e l a p r e s s i o n e s u l s i s t e m a p e n i t e n z i a r i o n a z i o n a l e e g a r a n t i r e u n u t i l i z z o p i ù e f f i c i e n t e d e l l e r i s o r s e i m p i e g a t e " .