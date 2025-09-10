R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " P e r e s s e r e f o r t i i n u n m o n d o c h e c a m b i a , d o b b i a m o r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à e u r o p e a e i l m e r c a t o i n t e r n o " , h a d i c h i a r a t o L i a Q u a r t a p e l l e , d e p u t a t a P d e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a I I I C o m m i s s i o n e A f f a r i E s t e r i e C o m u n i t a r i , i n t e r v e n e n d o i n c o l l e g a m e n t o d a R o m a d u r a n t e l ’ a n a l i s i d e l d i s c o r s o s u l l o S t a t o d e l l ’ U n i o n e 2 0 2 5 d i U r s u l a v o n d e r L e y e n , t r a s m e s s a d a A d n k r o n o s . " N o n b a s t a n o l e d e c i s i o n i s u l l a s e m p l i f i c a z i o n e n o r m a t i v a : s e r v o n o r i s o r s e c o n c r e t e p e r i n v e s t i m e n t i e p e r s o s t e n e r e l ’ a g e n d a d e l l a c o m p e t i t i v i t à " , h a s o t t o l i n e a t o . Q u a r t a p e l l e h a e v i d e n z i a t o a n c h e l a p o s i z i o n e d e l l a C o m m i s s i o n e s u l M e d i o O r i e n t e : " I l p u n t o p i ù i m p o r t a n t e r i g u a r d a l a d e c i s i o n e s u l l a g e s t i o n e d e l l e r e l a z i o n i c o n I s r a e l e . È f o n d a m e n t a l e c h e i g o v e r n i n a z i o n a l i , a p a r t i r e d a l l ’ I t a l i a , s e g u a n o l e p r o p o s t e d e l l a C o m m i s s i o n e p e r s a n z i o n a r e e v e n t u a l i c o m p o r t a m e n t i c o m m e r c i a l i d a n n o s i e p r o t e g g e r e i d i r i t t i d e l l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e " . L ’ e u r o p a r l a m e n t a r e h a p o i c o m m e n t a t o g l i s v i l u p p i d e l l a g i o r n a t a : " L a m a t t i n a t a è s t a t a d r a m m a t i c a p e r l e n o t i z i e p r o v e n i e n t i d a l l a P o l o n i a : 1 9 d r o n i r u s s i h a n n o v i o l a t o l o s p a z i o a e r e o , e i l P r e s i d e n t e p o l a c c o h a i n v o c a t o l ’ a r t i c o l o 4 d e l T r a t t a t o N a t o . Q u e s t o d i m o s t r a q u a n t o l ’ a g e n d a s u l l a p o l i t i c a e s t e r a e d i d i f e s a s i a i n c o n t i n u o a g g i o r n a m e n t o e r i c h i e d a l a p i e n a p a r t e c i p a z i o n e d e g l i S t a t i m e m b r i a c c a n t o a l l a C o m m i s s i o n e " .