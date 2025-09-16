R o m a , 1 6 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ F i n a l m e n t e a n c h e M a r i o D r a g h i d i c e c i ò c h e i n I t a l i a e i n E u r o p a a b b i a m o d e t t o p e r a n n i . P r e n d e n d o c i l e a c c u s e d i r e t r o g r a d i e n e g a z i o n i s t i c l i m a t i c i . S e m p l i c e m e n t e s o s t e n i a m o i l p r i n c i p i o d i n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a e c i p r e o c c u p i a m o s e r i a m e n t e d e l l a d i p e n d e n z a d a l r e g i m e c i n e s e p e r l ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o d e l l e m a t e r i e p r i m e n e l l a t r a n s a z i o n e e n e r g e t i c a " . C o s ì l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , N i c o l a P r o c a c c i n i , c o - p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e i c o n s e r v a t o r i . " L ’ U e d e v e u r g e n t e m e n t e r i v e d e r e i n p r o f o n d i t à l e m i s u r e d e l G r e e n D e a l , a c o m i n c i a r e d a l b a n d o d e i m o t o r i t e r m i c i d e l 2 0 3 5 . V i c e v e r s a , a b b i a m o a s c o l t a t o d a l l a p r e s i d e n t e V o n d e r L e y e n , a p p e n a a l c u n i g i o r n i f a a S t r a s b u r g o , l ’ i n t e n z i o n e d i a n d a r e a v a n t i c o m e s e n u l l a f o s s e . I l G r e e n D e a l è s t a t o c o n c e p i t o i n u n ’ a l t r a e r a g e o p o l i t i c a , o g g i è u n a m i n a c c i a i d e o l o g i c a e p r a t i c a p e r i p o p o l i e u r o p e i ” , c o n c l u d e .