R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l p o s t u l a t o s e c o n d o c u i l e i d e e c o n s e r v a t r i c i s a r e b b e r o i l l e g i t t i m e o , p e g g i o a n c o r a , s o s p e t t e d i i l l e g a l i t à è s e m p l i c e m e n t e a s s u r d o . L a t r a s m i s s i o n e R e p o r t h a d a t o i e r i l ’ e n n e s i m a p r o v a d i u n a v i s i o n e d i s t o r t a e f a z i o s a d e l g i o r n a l i s m o , d o v e c h i n o n c o n d i v i d e l e i d e e s o c i a l i s t e o p r o g r e s s i s t e v i e n e a u t o m a t i c a m e n t e s t i g m a t i z z a t o e c o n f i n a t o a i m a r g i n i d e l l a l e g a l i t à . U n a t t a c c o a l l a l i b e r t à d i p e n s i e r o e o p i n i o n e c h e R a n u c c i e l a s u a t r a s m i s s i o n e s i v a n t a n o d i d i f e n d e r e " . C o s ì N i c o l a P r o c a c c i n i , e u r o p a r l a m e n t a r e d i F d I - E C R e p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e N e w D i r e c t i o n . " N o n s i è t r a t t a t o d i u n ’ i n c h i e s t a g i o r n a l i s t i c a - p r o s e g u e - m a d i u n r a c c o n t o s u r r e a l e s e c o n d o c u i f o n d a z i o n i s t o r i c h e c o m e l ’ a m e r i c a n a H e r i t a g e o l a N e w D i r e c t i o n , f o n d a t a d a M a r g a r e t T h a t c h e r e d a m e p r e s i e d u t a , s a r e b b e r o c o i n v o l t e i n s i e m e a l l e a l t r e f o n d a z i o n i c o n s e r v a t r i c i o c c i d e n t a l i i n u n c o m p l o t t o p e r d i s t r u g g e r e l ’ U n i o n e E u r o p e a e d i f f o n d e r e v a l o r i i l l i b e r a l i . O v v i a m e n t e c o n i l c o n t r i b u t o d e l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o i t a l i a n a . L a v e r i t à è c h e d i f e n d i a m o l ’ i d e a o r i g i n a l e d i u n ’ E u r o p a c o n f e d e r a l e c h e n o n c a n c e l l i l e n a z i o n i e d i f e n d i a m o p r i n c ì p i e v a l o r i c o n s e r v a t o r i , c h e s i p o s s o n o c o n d i v i d e r e o m e n o , m a h a n n o d i r i t t o d i e s s e r e r a p p r e s e n t a t i n e l d i b a t t i t o p u b b l i c o " . " L ’ i m p o s t a z i o n e d a t a d a R e p o r t a l s e r v i z i o g i o r n a l i s t i c o è p e r i c o l o s a p e r l ’ i n t e r o s i s t e m a d e m o c r a t i c o . S e s i a c c e t t a c h e l ’ a p p a r t e n e n z a c u l t u r a l e o i d e a l e p o s s a d i v e n t a r e m o t i v o d i s o s p e t t o o d i d e l e g i t t i m a z i o n e , a l l o r a i l p l u r a l i s m o s t e s s o è i n p e r i c o l o . N e w D i r e c t i o n c o n t i n u e r à a d i f e n d e r e c o n f o r z a l a l i b e r t à d i p e n s i e r o , i l c o n f r o n t o c i v i l e e l a d i g n i t à d e l l e i d e e c o n s e r v a t r i c i , c h e s o n o p a r t e v i v a e l e g i t t i m a d e l d i b a t t i t o p u b b l i c o e u r o p e o " , c o n c l u d e .