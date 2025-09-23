R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ L a d e c i s i o n e d i r e s p i n g e r e l a r e v o c a d e l l ’ i m m u n i t à p e r I l a r i a S a l i s r a p p r e s e n t a u n g r a v e e p r e o c c u p a n t e s t r a p p o a l l o S t a t o d i d i r i t t o . È i n a c c e t t a b i l e c h e l ’ a p p a r t e n e n z a p o l i t i c a d i v e n t i u n c r i t e r i o p e r d e c i d e r e c h i d e b b a r i s p o n d e r e a l l a g i u s t i z i a e c h i n o ” . C o s ì l ’ e u r o d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a N i c o l a P r o c a c c i n i , c o p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e i C o n s e r v a t o r i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o . “ T u t t i i c i t t a d i n i d e v o n o e s s e r e u g u a l i d a v a n t i a l l a l e g g e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l o r o r u o l o i s t i t u z i o n a l e o d a l l o r o o r i e n t a m e n t o i d e o l o g i c o . L a s i n i s t r a i t a l i a n a e d e u r o p e a , d i f e n d e n d o S a l i s c o n m o t i v a z i o n i c h e n u l l a h a n n o a c h e v e d e r e c o n i p r i n c i p i d e l d i r i t t o e r e l a t i v a m e n t e a u n r e a t o c o m m e s s o p r i m a c h e l a S a l i s d i v e n t a s s e p a r l a m e n t a r e e u r o p e a , h a d i m o s t r a t o i l d o p p i o p e s i s m o d e l l a s u a c u l t u r a d e l l a l e g a l i t à . L a r i c h i e s t a d e l l a m a g i s t r a t u r a u n g h e r e s e a n d a v a v a l u t a t a e s c l u s i v a m e n t e s u l p i a n o g i u r i d i c o , s e n z a f o r z a t u r e p o l i t i c h e , m e n t r e l a s i n i s t r a h a s c e l t o d i t r a s f o r m a r e u n c a s o g i u d i z i a r i o i n u n a b a t t a g l i a i d e o l o g i c a . I l r i s p e t t o d e l l o S t a t o d i d i r i t t o n o n è u n a b a n d i e r a d a s v e n t o l a r e a g i o r n i a l t e r n i , m a u n p r i n c i p i o c a r d i n e d e l l a d e m o c r a z i a c h e v a a p p l i c a t o s e m p r e ” , c o n c l u d e .