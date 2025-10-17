R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " R i t e n i a m o i m p o r t a n t e a v v i a r e l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a F o n d a z i o n e T a t a r e l l a , p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a c u l t u r a p o l i t i c a d e l l a d e s t r a i t a l i a n a . I n s i e m e v o g l i a m o c o s t r u i r e u n o s p a z i o e u r o p e o d o v e l e i d e e c o n s e r v a t r i c i p o s s a n o i n c i d e r e c o n m a g g i o r e f o r z a e c o e r e n z a " . C o s ì N i c o l a P r o c a c c i n i , p r e s i d e n t e d e l l a f o n d a z i o n e N e w D i r e c t i o n e c o p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e i C o n s e r v a t o r i e R i f o r m i s t i e u r o p e i ( E C R ) , a n n u n c i a n d o a B r u x e l l e s l ’ a v v i o d i u n a c o l l a b o r a z i o n e s t r a t e g i c a c o n l a F o n d a z i o n e G i u s e p p e e S a l v a t o r e T a t a r e l l a . " L ’ a c c o r d o r a p p r e s e n t a u n p a s s o i m p o r t a n t e p e r p r o i e t t a r e i l p e n s i e r o p o l i t i c o d e l l a n o s t r a f o n d a z i o n e i n u n a d i m e n s i o n e e u r o p e a " , s o t t o l i n e a i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e , F a b r i z i o T a t a r e l l a , c h e h a s i g l a t o l ' i n t e s a a l P a r l a m e n t o e u r o p e o .