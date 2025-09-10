Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Gli italiani dallEuropa si aspettano più interventi economici e sulla competitività che non sulla difesa e sicurezza". Lo ha dichiarato Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTrend, intervenendo in collegamento da Roma durante lanalisi del discorso sullo Stato dellUnione 2025 di Ursula von der Leyen, trasmesso da Adnkronos. "Il discorso della Presidente ha posto un forte accento sullindipendenza e sullautonomia europea, temi che trovano consonanza con lopinione pubblica: quasi 7 italiani su 10 condividono lidea che lUe debba avere un ruolo più importante per affrontare le sfide globali". Pregliasco ha sottolineato limportanza della autonomia strategica europea, anche in relazione agli equilibri con gli Stati Uniti: "Il nostro sondaggio indica che la maggioranza degli italiani oggi preferisce rafforzare lindipendenza europea piuttosto che puntare a un compromesso con Washington. È un elemento chiave per comprendere le aspettative dei cittadini sugli equilibri transatlantici". Infine, lanalista ha evidenziato le criticità sul piano economico: "Sul fronte dei dazi e dellaccordo con gli Stati Uniti, circa 7 italiani su 10 esprimono giudizio negativo. Questo indica che, pur essendoci punti di consonanza tra le posizioni della Presidente e lopinione pubblica, le priorità economiche restano centrali per gli italiani, più della difesa e della sicurezza, pur comprese come priorità".