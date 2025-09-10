R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " G l i i t a l i a n i d a l l ’ E u r o p a s i a s p e t t a n o p i ù i n t e r v e n t i e c o n o m i c i e s u l l a c o m p e t i t i v i t à c h e n o n s u l l a d i f e s a e s i c u r e z z a " . L o h a d i c h i a r a t o L o r e n z o P r e g l i a s c o , d i r e t t o r e d i Y o u T r e n d , i n t e r v e n e n d o i n c o l l e g a m e n t o d a R o m a d u r a n t e l ’ a n a l i s i d e l d i s c o r s o s u l l o S t a t o d e l l ’ U n i o n e 2 0 2 5 d i U r s u l a v o n d e r L e y e n , t r a s m e s s o d a A d n k r o n o s . " I l d i s c o r s o d e l l a P r e s i d e n t e h a p o s t o u n f o r t e a c c e n t o s u l l ’ i n d i p e n d e n z a e s u l l ’ a u t o n o m i a e u r o p e a , t e m i c h e t r o v a n o c o n s o n a n z a c o n l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a : q u a s i 7 i t a l i a n i s u 1 0 c o n d i v i d o n o l ’ i d e a c h e l ’ U e d e b b a a v e r e u n r u o l o p i ù i m p o r t a n t e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e g l o b a l i " . P r e g l i a s c o h a s o t t o l i n e a t o l ’ i m p o r t a n z a d e l l a a u t o n o m i a s t r a t e g i c a e u r o p e a , a n c h e i n r e l a z i o n e a g l i e q u i l i b r i c o n g l i S t a t i U n i t i : " I l n o s t r o s o n d a g g i o i n d i c a c h e l a m a g g i o r a n z a d e g l i i t a l i a n i o g g i p r e f e r i s c e r a f f o r z a r e l ’ i n d i p e n d e n z a e u r o p e a p i u t t o s t o c h e p u n t a r e a u n c o m p r o m e s s o c o n W a s h i n g t o n . È u n e l e m e n t o c h i a v e p e r c o m p r e n d e r e l e a s p e t t a t i v e d e i c i t t a d i n i s u g l i e q u i l i b r i t r a n s a t l a n t i c i " . I n f i n e , l ’ a n a l i s t a h a e v i d e n z i a t o l e c r i t i c i t à s u l p i a n o e c o n o m i c o : " S u l f r o n t e d e i d a z i e d e l l ’ a c c o r d o c o n g l i S t a t i U n i t i , c i r c a 7 i t a l i a n i s u 1 0 e s p r i m o n o g i u d i z i o n e g a t i v o . Q u e s t o i n d i c a c h e , p u r e s s e n d o c i p u n t i d i c o n s o n a n z a t r a l e p o s i z i o n i d e l l a P r e s i d e n t e e l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a , l e p r i o r i t à e c o n o m i c h e r e s t a n o c e n t r a l i p e r g l i i t a l i a n i , p i ù d e l l a d i f e s a e d e l l a s i c u r e z z a , p u r c o m p r e s e c o m e p r i o r i t à " .