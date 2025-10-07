R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " B e n e i l v o t o f a v o r e v o l e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o c h e h a d e c i s o d i m a n t e n e r e l ’ i m m u n i t à p a r l a m e n t a r e a I l a r i a S a l i s , r e s p i n g e n d o c o n f e r m e z z a l e r i c h i e s t e d i O r b á n e d e l s u o e s e c u t i v o . L ’ U n g h e r i a r e s t a f o r m a l m e n t e n e l l ’ U n i o n e , m a v i o l a i n m o d o s i s t e m a t i c o l o S t a t o d i d i r i t t o , c a l p e s t a n d o l ’ i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a , l a l i b e r t à d i s t a m p a e l a t u t e l a d e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i . È u n a d e r i v a c h e n o n p o s s i a m o p i ù i g n o r a r e . Q u e s t a d e v e e s s e r e u n a b a t t a g l i a t r a s v e r s a l e c h e u n i s c e t u t t e l e f o r z e l i b e r a l i , r i f o r m i s t e e d e u r o p e i s t e " . C o s ì i n u n a n o t a l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , P i n a P i c i e r n o . " N e l d i c e m b r e 2 0 2 3 p r e s e n t a i u n ’ i n t e r r o g a z i o n e a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a p e r c h i e d e r e s e f o s s e a c o n o s c e n z a d e l c a s o e s e i n t e n d e s s e i n t e r v e n i r e c o n t r o q u e s t a p a l e s e v i o l a z i o n e d e i d i r i t t i u m a n i . T u t t i r i c o r d i a m o q u e l l a s c e n a o r r e n d a d i I l a r i a , i n c a t e n a t a m a n i e p i e d i i n u n ’ a u l a d i t r i b u n a l e d i B u d a p e s t . P e r d i p i ù l e c o n d i z i o n i d e l l e c a r c e r i u n g h e r e s i s o n o s t a t e p i ù v o l t e c o n d a n n a t e d a l l a C e d u e d a l C o m i t a t o e u r o p e o p e r l a p r e v e n z i o n e d e l l a t o r t u r a . I l v o t o d i o g g i è u n p r i m o p a s s o : l ’ E u r o p a n o n p u ò t o l l e r a r e z o n e f r a n c h e d o v e l o S t a t o d i d i r i t t o v i e n e s o s p e s o " , c o n c l u d e .