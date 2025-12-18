R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o P i n a P i c i e r n o r a c c o n t a a L e M o n d e i l p r e z z o p e r s o n a l e d e l l a s u a s c e l t a d i s c h i e r a r s i a p e r t a m e n t e a f i a n c o d e l l ’ U c r a i n a : d a m e s i v i v e s o t t o s c o r t a , t r a m i n a c c e d i m o r t e e i n t i m i d a z i o n i . N e l s u o u f f i c i o a B r u x e l l e s , s i m b o l i d e l l a r e s i s t e n z a u c r a i n a c o n v i v o n o c o n u n ' p a n i c b u t t o n ' , p e r a l l e r t a r e l e s q u a d r e d i s i c u r e z z a d e l P a r l a m e n t o i n c a s o d i p e r i c o l o o i n t r u s i o n e . " N o n p o s s o a n d a r e a f a r e u n a p a s s e g g i a t a o d e c i d e r e a l l ’ i m p r o v v i s o d i a n d a r e a l c i n e m a " , r a c c o n t a P i c i e r n o , r i c o r d a n d o p e r ò c h e " g l i u c r a i n i r i s c h i a n o m o l t o p i ù d i m e , n e l l e l o r o t r i n c e e , s o t t o l e b o m b e , p e r d i f e n d e r e l a l o r o l i b e r t à " . L a v i c e p r e s i d e n t e c o n s i d e r a K i e v u n b a l u a r d o p e r « " e n o s t r e d e m o c r a z i e l i b e r a l i " e p e r " l ’ E u r o p a d i o g g i e d i d o m a n i " , d e n u n c i a n d o l a d i s i n f o r m a z i o n e d e l C r e m l i n o n e l l a s u a " g u e r r a i b r i d a " c o n t r o l ’ O c c i d e n t e . R i v e n d i c a l e s u e p r e s e d i p o s i z i o n e c o n t r o l a p r o p a g a n d a f i l o r u s s a , d a l c a s o S o l o v i e v a l c o n c e r t o d i G e r g i e v : " N o n s i b l o c c a p e r c h é è r u s s o , m a p e r c h é è u n o s t r u m e n t o f o n d a m e n t a l e d e l l a m a c c h i n a d i p r o p a g a n d a d i P u t i n " . A m m e t t e l a p a u r a - " a v o l t e p i a n g o " - m a r i v e n d i c a i l d o v e r e d e l c o r a g g i o : " È i l p r e z z o d a p a g a r e p e r c e r c a r e d i c a m b i a r e l e c o s e " . A s e t t e m b r e , a V e n t o t e n e , h a o r g a n i z z a t o u n a c o n f e r e n z a s u l l a l i b e r t à e l a d e m o c r a z i a c h e h a v i s t o , t r a g l i a l t r i , l a p a r t e c i p a z i o n e d i J u l i j a N a v a l ’ n a j a , v e d o v a d e l l ’ o p p o s i t o r e r u s s o A l e x e j N a v a l ’ n y j , e d e l l ’ o p p o s i t r i c e b i e l o r u s s a S v e t l a n a T i c h a n o v s k a j a . M o d e l l i d i c o r a g g i o a i q u a l i P i n a P i c i e r n o v o r r e b b e c h e l ’ U n i o n e e u r o p e a s i i s p i r a s s e p e r u s c i r e d a l l a ' t e n a g l i a ' " i m p o s t a d a l l a R u s s i a d i V l a d i m i r P u t i n e d a g l i S t a t i U n i t i d i D o n a l d T r u m p " .