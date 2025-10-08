R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e g g o c o n d i s p i a c e r e c h e i l M o v i m e n t o 5 S t e l l e h a s c e l t o d i s o s t e n e r e l a m o z i o n e d i s f i d u c i a c o n t r o U r s u l a v o n d e r L e y e n p r e s e n t a t a d a i P a t r i o t i d i S a l v i n i e L e P e n . A n c o r a u n a v o l t a s c e l g o n o d i f l i r t a r e c o n l a p e g g i o r d e s t r a e u r o p e a , q u e l l a a l s e r v i z i o d i P u t i n e d i O r b á n . A n c o r a u n a v o l t a t e n t a n o l a s p a l l a t a p e r d e s t a b i l i z z a r e l ’ E u r o p a " . L o s c r i v e P i n a P i c i e r n o s u i s o c i a l . " E l o f a n n o v o t a n d o c o n c h i , f i n o a i e r i , a v r e b b e v i s t o v o l e n t i e r i i n c a t e n e l a l o r o s t e s s a c o l l e g a d i g r u p p o , I l a r i a S a l i s . E a l l o r a c h i e d o a n c o r a u n a v o l t a a t u t t i i l e a d e r d e l c a m p o l a r g o : p e n s a t e v e r a m e n t e c h e s i a p o s s i b i l e c o s t r u i r e u n ’ a l l e a n z a s o l i d a , c r e d i b i l e e v i n c e n t e i n I t a l i a s e i n E u r o p a C o n t e d e c i d e d i p a r l a r e l a s t e s s a l i n g u a d i V a n n a c c i ? " .