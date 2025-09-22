R o m a , 2 2 s e t ( A d n k r o n o s ) - " D o m a n i l a c o m m i s s i o n e J U R I d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o s a r à c h i a m a t a a e s p r i m e r s i s u l l a r e v o c a d e l l ’ i m m u n i t à p a r l a m e n t a r e d i I l a r i a S a l i s . L e a c c u s e c h e l e m u o v e l ’ U n g h e r i a – l e s i o n i l i e v i e l ’ a p p a r t e n e n z a a u n ’ o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a a n t i f a s c i s t a , d e s i g n a z i o n e a v v e n u t a s o l o d o p o i p r e s u n t i f a t t i p e r a g g r a v a r e l a s u a p o s i z i o n e – s o n o i l r i f l e s s o d i u n a g i u s t i z i a c h e d a t e m p o n o n r i s p o n d e p i ù a g l i s t a n d a r d e u r o p e i " . L o d i c e P i n a P i c i e r n o ( P d ) , v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o . " A b b i a m o v i s t o e d o c u m e n t a t o i n p i ù c a s i c o m e l o S t a t o d i d i r i t t o i n U n g h e r i a s i s i a p r o g r e s s i v a m e n t e d e t e r i o r a t o : V i k t o r O r b á n s t a r i c a l c a n d o i m e t o d i r e p r e s s i v i d i V l a d i m i r P u t i n , c o l p e n d o d i s s i d e n t i , s t a m p a l i b e r a e o r g a n i z z a z i o n i s o c i a l i - p r o s e g u e P i c i e r n o - . O p p o r s i a l l a r e v o c a d e l l ’ i m m u n i t à d i I l a r i a S a l i s n o n s i g n i f i c a s o l t a n t o t u t e l a r e u n a c o l l e g a e u r o d e p u t a t a , n e l p i e n o d e l s u o m a n d a t o d e m o c r a t i c o . S i g n i f i c a d i f e n d e r e l ’ a u t o n o m i a d e l l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e d a l l a m o r s a i l l i b e r a l e e r i b a d i r e c h e i p r i n c i p i d i u n g i u s t o p r o c e s s o , d i p e n e p r o p o r z i o n a t e e d i u n a g i u s t i z i a i n d i p e n d e n t e d a l p o t e r e p o l i t i c o s o n o p i l a s t r i i r r i n u n c i a b i l i d e l l ’ U n i o n e " . " Q u a s i t u t t o m i d i v i d e d a l l e p o s i z i o n i p u b b l i c h e d i I l a r i a S a l i s , m a o g g i p i ù c h e m a i c r e d o c h e f e r m a r e l a m a n o d e l l ’ U n g h e r i a c o n t r o i l P a r l a m e n t o e u r o p e o s i g n i f i c h i r i a f f e r m a r e c h e l ’ E u r o p a è – e d e v e r e s t a r e – l a p a t r i a d e l d i r i t t o e d e l l e l i b e r t à . P e r I l a r i a S a l i s . E p e r o g n i d e t e n u t o i g n o t o " , c o n c l u d e P i c i e r n o .