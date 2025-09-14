R o m a , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ S o n o s t a t i t r e g i o r n i s t r a o r d i n a r i p e r l a p a r t e c i p a z i o n e , p e r l a q u a n t i t à d i i d e e e p e r l a v o g l i a d i c o s t r u i r e d a v v e r o q u e s t a n u o v a E u r o p a d i c u i a b b i a m o t a n t o b i s o g n o . È n a t o q u i u n v e r o n e t w o r k d i f r e e d o m f i g h t e r s u n i t o c o n t r o d i t t a t u r e e a u t o c r a z i e . L a c o n c l u s i o n e p e r f e t t a d i q u e s t a “ P r i m a C o n f e r e n z a e u r o p e a d i V e n t o t e n e p e r l a l i b e r t à e l a d e m o c r a z i a ” è l a p r e s e n z a c o n n o i d i S v i a t l a n a T s i k h a n o u s k a y a . È p a r t i t a d a V i l n i u s q u e s t a m a t t i n a s o l o p e r e s s e r e q u i c o n n o i o g g i . L a B i e l o r u s s i a è u n a d e l l e u l t i m e d i t t a t u r e e u r o p e e n e l l a q u a l e o p p o s i t o r i p o l i t i c i , g i o r n a l i s t i , d o n n e e u o m i n i l i b e r i v e n g o n o i m p r i g i o n a t i , c o m e è a c c a d u t o a s u o m a r i t o , e c h e è s t a t o r i l a s c i a t o s o l a m e n t e p o c h i s s i m o t e m p o f a ” . C o s ì l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o P i n a P i c i e r n o , c h e h a p o i i n t r o d o t t o S v i a t l a n a T s i k h a n o u s k a y a , l e a d e r d e l l ’ o p p o s i z i o n e b i e l o r u s s a e v i n c i t r i c e d e l P r e m i o S a c h a r o v 2 0 2 2 . D o p o a v e r l a r i n g r a z i a t a p e r l ’ i n v i t o , T s i k h a n o u s k a y a h a d i c h i a r a t o : “ A b b i a m o s o t t o v a l u t a t o l a c r u d e l t à d e l r e g i m e e d e l d e s i d e r i o d i L u k a s h e n k o d i r i m a n e r e a l p o t e r e . D u r a n t e l a p r i g i o n i a d i m i o m a r i t o n o n s o n o r i u s c i t a a v e d e r l o p e r c i n q u e a n n i . I l r e g i m e c o n t i n u a a p r e n d e r e i n o s t a g g i o l e p e r s o n e e p o i v e n d e r l e a l m i g l i o r p r e z z o . È i m p o r t a n t e c h e n o n s i l a s c i i n d i e t r o l a q u e s t i o n e d e i p r i g i o n i e r i p o l i t i c i . V o g l i a m o c h e l a B i e l o r u s s i a f a c c i a p a r t e d e l l a f a m i g l i a e u r o p e a . N o i c o m b a t t i a m o i n p r i m a p e r s o n a p e r q u e s t o . L u k a s h e n k o è u n ’ a n a t r a z o p p a e p r i m a p o i f i n i r à . D o b b i a m o p e n s a r e a l n o s t r o p a e s e e c a p i r e c o s a f a r e p e r n o n f a r l a r i m a n e r e v i t t i m a d e l l a v i s i o n e e s p a n s i o n i s t a d i P u t i n ” .