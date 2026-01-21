R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l t e m a c h e a f f r o n t a t e è c e r t a m e n t e c e n t r a l e , è s t r a t e g i c o n e l l o s c e n a r i o d e l l a n o s t r a p o l i t i c a , i t a l i a n a , e d e l l a p o l i t i c a e u r o p e a s u l c l i m a . N o i n o n c i t i r i a m o i n d i e t r o s u l t a r g e t m a s i a m o m o l t o d e t e r m i n a t i a n c h e a t u t e l a r e q u e l l i c h e s o n o i d i r i t t i d e i n o s t r i c i t t a d i n i e d e l l e n o s t r e i m p r e s e " . C o s ì i l m i n i s t r o d e l l ' A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a e n e r g e t i c a G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n i n u n v i d e o - m e s s a g g i o i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o ' G p l e l e s u e s o l u z i o n i r i n n o v a b i l i a s e r v i z i o d e l c o n s u m a t o r e . A n a l i s i d e g l i i m p a t t i d e l m e c c a n i s m o E t s 2 n e i s e t t o r i d e l r e s i d e n z i a l e , d e l l ’ i n d u s t r i a e d e l l ’ a u t o m o t i v e ' . " I n I t a l i a s a l g o n o l e e m i s s i o n i d e i t r a s p o r t i e r e s t a n o s t a b i l i l e e m i s s i o n i d e l s e t t o r e r e s i d e n z i a l e - s p i e g a - L ' E t s 2 , c o m e n o t o , a s s o c i a u n c o s t o a l l ' e m i s s i o n e d e i c o m b u s t i b i l i u s a t i i n e n t r a m b i i s e t t o r i . I l G p l , m e n o i n q u i n a n t e d i b e n z i n a a g a s o l i o , s u b i r à u n i n c r e m e n t o d i p r e z z o m i n o r e e r i s u l t e r à f a v o r i t o . E ’ u n v a n t a g g i o c h e a u m e n t e r à c o n l a c o m p o n e n t e b i o , s e m p r e a p p l i c a n d o c r i t e r i d i s o s t e n i b i l i t à . L ' E t s 2 p a r t i r à a p i e n o r e g i m e n e l 2 0 2 8 , n o n p i ù n e l 2 0 2 7 e q u e s t o c i d a r à p i ù t e m p o p e r p r e p a r a r c i . E ’ u n o d e i r i s u l t a t i o t t e n u t i i n E u r o p a , d o v e a b b i a m o c h i e s t o f l e s s i b i l i t à e s e m p l i f i c a z i o n e . S a r à q u i n d i u n p a s s a g g i o g r a d u a l e a n c h e g r a z i e a l F o n d o S o c i a l e p e r i l c l i m a c h e è a l i m e n t a t o d a l l ’ E t s 2 " . " P u n t i a m o q u i n d i a d e v i t a r e c o n s e g u e n z e n e g a t i v e c h e p o t r e b b e r o i n t e r e s s a r e t u t t i i c i t t a d i n i e l e i m p r e s e - p r o s e g u e - F a r e m o t e s o r o d e l l e e s p e r i e n z e d e l p a s s a t o p e r t u t e l a r e l e n o s t r e c o m u n i t à . L a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e d e n e r g e t i c a d e v e e s s e r e f o n d a t a s u u n e q u i l i b r i o d i n e u t r a l i t à , d i p r a g m a t i s m o . V a e v i t a t o u n a p p r o c c i o i d e o l o g i c o e n o n v a n n o c r e a t i p e s i i n s o s t e n i b i l i p e r t u t t i . L e o p p o r t u n i t à c i s o n o e n o i l e v a l o r i z z e r e m o a l m e g l i o p e r i l s i s t e m a p a e s e e p e r g l i i t a l i a n i " .