( A d n k r o n o s ) - “ N o n s i t r a t t a s o l t a n t o d i i m p e d i r e l a g u e r r a t r a d i n o i , m a a n c h e d i f o r m a r e u n a c o m u n i t à d i d i f e s a . N o n s i t r a t t a d i m i n a c c i a r e o d i c o n q u i s t a r e , s i t r a t t a d i s c o r a g g i a r e q u a l s i a s i a t t a c c o d a l l ’ e s t e r n o s p i n t o d a l l ’ o d i o c o n t r o u n ’ E u r o p a u n i t a ” . C o n q u e s t e p a r o l e , r i c o r d a t e o g g i d a P i n a P i c e r n o , v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , A l c i d e D e G a s p e r i i n q u a d r a v a l a d i f e s a c o m u n e e u r o p e a . N o n u n a m i n a c c i a a l l a p a c e d e i p o p o l i , m a l ’ e s a t t o c o n t r a r i o : u n a f o r z a d i d e t e r r e n z a n e c e s s a r i a p e r d i f e n d e r e i d i r i t t i e l a d e m o c r a z i a . I l t e m a , m a i c o s ì c r u c i a l e n e l l a s t o r i a e u r o p e a , è s t a t o a l c e n t r o d e l l ’ e v e n t o “ L ’ E r e d i t à d i D e G a s p e r i : l ’ E u r o p a d e l l a d i f e s a d e l l a l i b e r t à “ , p r o m o s s o d a l l a F o n d a z i o n e D e G a s p e r i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U f f i c i o d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o i n I t a l i a c h e s i è t e n u t o o g g i , 2 9 g e n n a i o 2 0 2 6 , a R o m a . L e p a r o l e r i c h i a m a t e a l l ’ i n i z i o d i q u e s t o t e s t o s o n o s t a t e p r o n u n c i a t e 1 9 5 1 , u n m o m e n t o s t o r i c o i n c u i D e G a s p e r i s o g n a v a u n a C o m u n i t à E u r o p e a d i D i f e s a ( C e d ) c h e p e r ò i l P a r l a m e n t o f r a n c e s e a v r e b b e a f f o s s a t o p o c h i g i o r n i d o p o l a m o r t e d e l l o s t a t i s t a i t a l i a n o . N o n o s t a n t e i l f a l l i m e n t o p o l i t i c o , i l s u o i n s e g n a m e n t o è r i m a s t o v i v i d o n e l l a s t o r i a e n e g l i s v i l u p p i d e l l ’ U n i o n e : “ L a s t o r i a d i D e G a s p e r i è v e r a m e n t e u n a f o n t e d i i s p i r a z i o n e p e r t u t t i c o l o r o c h e c r e d o n o n e l l ’ E u r o p a ” , h a d e t t o l a p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , R o b e r t a M e t s o l a , r i c o r d a n d o q u a n t o s i a “ i m p o r t a n t e , i n q u e s t i g i o r n i , n o n d a r e p e r s c o n t a t e l ’ e r e d i t à ” , d i D e G a s p e r i e d e i p a d r i f o n d a t o r i . M a c o s a s i g n i f i c a r e a l m e n t e d i f e s a c o m u n e ? N o n è u n t e m a t e c n i c o o b u r o c r a t i c o . “ L a d i f e s a s i g n i f i c a v a u n a c o s a s e m p l i c e : n o n d i p e n d e r e d a g l i a l t r i p e r e s s e r e l i b e r i ” , h a e v i d e n z i a t o A n t o n e l l a S b e r n a , v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o . E q u i s t a i l n o c c i o l o d e l l a q u e s t i o n e : “ A b b i a m o d a t o p e r s c o n t a t o l a p a c e . D e G a s p e r i c i d i r e b b e c h e l e d e m o c r a z i e d i v e n t a n o p i ù d e b o l i q u a n d o n o n s o n o s o t t o a t t a c c o , q u a n d o s i c o n v i n c o n o c h e n o n s i d e v o n o d i f e n d e r e “ . L ’ I t a l i a m a n t i e n e u n r u o l o c e n t r a l e i n q u e s t a r i f l e s s i o n e n o n s o l o i n q u a n t o P a e s e f o n d a t o r e , m a i n q u a n t o “ P a e s e d i c o n f i n e , u n c r o c e v i a t r a n o r d e s u d , e s t e o v e s t ” . L ’ U n i o n e e u r o p e a s i f o n d a p r o p r i o s u l l a n e c e s s i t à d i d i a l o g o t r a i p o p o l i , s u l d e s i d e r i o d i p a c e . L a s t e s s a p a c e c h e o g g i è m i n a c c i a t a d a L e v a n t e e d a P o n e n t e e c h e p u ò e s s e r e t u t e l a t a s o l o c o n l a d i f e s a . Q u e s t a d e l l a d e t e r r e n z a s e m b r a u n a t e o r i a n a t a n e g l i u l t i m i t e m p i , m a b a s t e r e b b e t o r n a r e a l l a f i n e d e l s e c o l o s c o r s o p e r c a p i r e c h e n o n è c o s ì . L a v i s i o n e d i D e G a s p e r i a n d a v a o l t r e l a s e m p l i c e d i s s u a s i o n e m i l i t a r e . “ L ’ E u r o p a è u n a r i s p o s t a c o n c r e t a a u n ’ e s i g e n z a d r a m m a t i c a : c o m e e v i t a r e q u e l l o c h e e r a s u c c e s s o f i n o a l g i o r n o p r i m a ” d e l l a s u a f o n d a z i o n e . ” P e r l u i l a l i b e r t à , l a s i c u r e z z a e l a d e m o c r a z i a s o n o t r e c o s e c h e c a m m i n a n o i n s i e m e , n o n s o n o c o n c e t t i a s t r a t t i o s e p a r a t i . S o l o l e t r e i n s i e m e p o s s o n o d a r e q u e l l a p r o s p e t t i v a d i l i b e r t à e p a c e d i c u i t u t t i a b b i a m o b i s o g n o “ , h a s o t t o l i n e a t o S b e r n a . D a r i o N a r d e l l a , e u r o d e p u t a t o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , h a r i b a d i t o c o n u n d a t o s t o r i c o i n c o n t r o v e r t i b i l e : “ V o i c h e a v e t e s t u d i a t o l a s t o r i a , c o n s i d e r a t e c h e n o n c ’ è s t a t o m a i p e r i o d o c o s ì l u n g o c o m e g l i 8 0 a n n i c h e p a s s a n o d a l l a n a s c i t a d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a a d o g g i s e n z a c o n f l i t t i . N e a n c h e l a P a x R o m a n a t r a i l p r i m o e i l s e c o n d o s e c o l o a r r i v ò a t a n t o ” . P r i m a d i o g n i c o s a , “ l ’ E u r o p a h a s e n s o p e r c h é s e n z a d i e s s a n o n a v r e m m o q u e l l a p a c e n e l l a q u a l e t u t t i n o i s i a m o n a t i ” . S e c o n d o P a o l o A l l i , S e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a F o n d a z i o n e D e G a s p e r i , i l p e n s i e r o d e l l o s t a t i s t a e r a r a d i c a t o i n u n ’ e s p e r i e n z a s t o r i c a p r o f o n d a . “ Q u e s t ’ u o m o v i s s e 6 5 a n n i n e l l a s o f f e r e n z a d i d u e g u e r r e . F u i m p r i g i o n a t o d a i f a s c i s t i , p e r 1 4 a n n i l a v o r ò c o m e i m p i e g a t o a l l a B i b l i o t e c a A p o s t o l i c a V a t i c a n a , f u p o v e r i s s i m o ” . M a d a q u e l l a s o f f e r e n z a n a c q u e l a g r a n d e z z a m o r a l e e p o l i t i c a c h e l o p o r t ò a v e d e r e c h e “ l ’ E u r o p a p o t r e b b e f u n z i o n a r e s o l o s e p a e s i c o m e l ’ I t a l i a s i a s s u m o n o f i n o i n f o n d o i l p r o p r i o r u o l o “ . P e r D e G a s p e r i , h a r i c o r d a t o P i n a P i c i e r n o , v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , n o n s i t r a t t a v a d i c o s t r u i r e m u r i m a d i s u p e r a r l i . “ P o c h i u o m i n i s e p p e r o i n t e r p r e t a r e i l d e s i d e r i o d i c o m u n i o n e d i p o p o l i . D e G a s p e r i è t r a i p r i m i d i q u e s t i , i n I t a l i a i l p r i m o , p e r c h é s e p p e t r a d u r r e n e l l a p r a t i c a p o l i t i c a q u e l l ’ i d e a n a t a s u l l ’ i s o l a d i V e n t o t e n e ” . N o n t u t t i p e r ò h a n n o a b b r a c c i a t o i l c o n c e t t o d i d i f e s a c o m u n e s e n z a r i s e r v e . P a s q u a l e T r i d i c o , c a p o g r u p p o d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e a l P a r l a m e n t o e u r o p e o , h a r i c o r d a t o c h e “ D e G a s p e r i e r a u n o d e i p r i n c i p a l i s o s t e n i t o r i d e l l a d i f e s a c o m u n e . P e r ò l a d i f e s a c o m u n e i n u n o S t a t o a v a n z a t o , d e m o c r a t i c o , l i b e r a l e s i s o t t o p o n e a l c o n t r o l l o d e m o c r a t i c o “ . P e r T r i d i c o , “ L ’ E u r o p a o g g i s o f f r e d i u n d e f i c i t d e m o c r a t i c o . V o i c i t t a d i n i , a t t r a v e r s o d i n o i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o , p o s s i a m o c o n t r o l l a r e l ’ e s e r c i t o c h e d o v r e m m o f a r e . Q u e s t o è i l p i ù g r a v e p r o b l e m a c h e s i p o n e n e l m o m e n t o i n c u i s i p a r l a d i u n a d i f e s a c o m u n e “ . “ D e G a s p e r i – s o t t o l i n e a i l c a p o g r u p p o – p e r s e g u i v a l a g i u s t i z i a s o c i a l e a t t r a v e r s o l o S t a t o s o c i a l e . È i l p r i n c i p a l e m e z z o d i d i s t r i b u z i o n e c h e i n E u r o p a a b b i a m o c o s t r u i t o c o n t a n t o i m p e g n o ” . “ O g g i p u r t r o p p o n o i s o t t r a i a m o r i s o r s e a q u e s t o c o m p r o m e s s o ” , h a a v v e r t i t o l ’ e u r o d e p u t a t o , d e n u n c i a n d o u n a c o n c e n t r a z i o n e d i r i c c h e z z a i n s o s t e n i b i l e i n c u i “ 1 2 p e r s o n e d e t e n g o n o l a r i c c h e z z a d i m e z z o p i a n e t a ” , s e c o n d o i d a t i p i ù r e c e n t i d i O x f a m . L a v e r a s i c u r e z z a , h a l a s c i a t o i n t e n d e r e , p a s s a a n c h e d a l g a r a n t i r e p a r i o p p o r t u n i t à p e r t u t t i i c i t t a d i n i e u r o p e i . L a p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o R o b e r t a M e t s o l a h a v o l u t o r i b a d i r e c o n f o r z a u n m e s s a g g i o : “ C o m e e u r o p e i , n o i d o b b i a m o e s s e r e o r g o g l i o s i d i c h i s i a m o e d a d o v e v e n i a m o . P o s s i a m o e s s e r e o r g o g l i o s i d e i p r o g r e s s i d e l l a n o s t r a U n i o n e ” . P e r s f a t a r e i l m i t o d i u n ’ E u r o p a d e b o l e , M e t s o l a è r i c o r s a a i d a t i : “ S e t t e d e l l e d i e c i e c o n o m i e p i ù f o r t i a l m o n d o s o n o e u r o p e e . A b b i a m o u n m e r c a t o u n i c o d i 4 5 0 m i l i o n i d i p e r s o n e . A b b i a m o t a l e n t i s t r a o r d i n a r i , a b b i a m o l e a d e r s h i p i n a e r o s p a z i o , c h i m i c a , t r a s p o r t o . N o i p o s s i a m o e s s e r e l e a d e r n e l m o n d o “ . P e r l a p r e s i d e n t e d e l P e , i l v u l n u s è l a n a r r a z i o n e c h e s i f a d e l l ’ E u r o p a . U n a n a r r a z i o n e d e s o l a n t e , c h e s p e s s o n o i e u r o p e i r i e c h e g g i a m o i n v e c e d i c o n t r a s t a r e : “ P e n s o c h e n o i n o n d i a m o a b b a s t a n z a f i d u c i a a n o i s t e s s i . D o b b i a m o e s s e r e o r g o g l i o s i d i c h i s i a m o ” , h a c h i o s a t o l a p r e s i d e n t e . C a r l o C o r a z z a , m o d e r a t o r e d e l l ’ e v e n t o e d i r e t t o r e d e l l ’ U f f i c i o d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o i n I t a l i a , h a p o r t a t o l ’ a t t e n z i o n e s u u n c o n c e t t o c h i a v e d e l p e n s i e r o d i D e G a s p e r i : l a d i s t i n z i o n e n e t t a t r a a m o r p a t r i o e n a z i o n a l i s m o . “ U n a c o s a p o s i t i v a T r u m p l ’ h a f a t t a : c i h a f a t t o c a p i r e l ’ i m p o r t a n z a d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a “ , h a o s s e r v a t o C o r a z z a c o n p r a g m a t i s m o . C o r a z z a h a s o t t o l i n e a t o c o m e “ D e G a s p e r i d i s t i n g u e v a n i t i d a m e n t e i l s u o a m o r p a t r i o d a l n a z i o n a l i s m o . L ’ a m o r p a t r i o è i n c l u s i v o , i l n a z i o n a l i s m o è d i v i s i v o . P e r l u i l ’ a m o r p a t r i o è d i u n a p a t r i a i t a l i a n a c h e l u i a m a i n q u a n t o p a r t e d i u n a p a t r i a e u r o p e a ” . E q u i e m e r g e l ’ i m m a g i n e p i ù v e r a c e d i D e G a s p e r i : “ L ’ E u r o p a d i o g g i n o n è q u e s t a e n t i t à a s t r a t t a c h e p o s s i a m o o g n i t a n t o i n s u l t a r e . L ’ E u r o p a è f a t t a d i u o m i n i e d o n n e c h i a m a t i a d a r e r i s p o s t e i n m a n i e r a u r g e n t e p e r d i f e n d e r e l a n o s t r a i n d i p e n d e n z a e l a n o s t r a l i b e r t à . N o n c ’ è n e s s u n a r e t o r i c a i n q u e s t o ” , a m m o n i s c e C o r a z z a c r i t i c a n d o l a n a r r a z i o n e , s p e s s o t a n t o i d e o l o g i c a e p o c o p r a t i c a , c h e s i f a d a l l ’ U n i o n e e u r o p e a . L ’ e v e n t o è s t a t a a n c h e u n ’ o c c a s i o n e p e r r i c o r d a r e i l r u o l o d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o . N o n u n a s e m p l i c e c a m e r a d i r a t i f i c a d i d e c i s i o n i p r e s e a l t r o v e , b e n s ì i l l u o g o d o v e l a d e m o c r a z i a e u r o p e a s i f a c o n c r e t a o g n i g i o r n o . S b e r n a h a r i c o r d a t o c h e “ i l m e s s a g g i o c h e d e v e u s c i r e d a l P a r l a m e n t o e u r o p e o è u n m e s s a g g i o d i u n i t à . N o i c o n d i z i o n i a m o i l d e s t i n o d i m e z z o m i l i a r d o d i p e r s o n e o g n i v o l t a c h e v o t i a m o “ . L a p r e s i d e n t e M e t s o l a h a r i c o r d a t o c o m e l ’ E u r o p a r l a m e n t o s i a l a p i ù a l t a e s p r e s s i o n e d e l p o t e r e c h e o g n i s i n g o l o c i t t a d i n o e u r o p e o d e t i e n e . “ D e G a s p e r i – h a r i c o r d a t o l a p r e s i d e n t e d e l P e – n o n h a a s p e t t a t o c h e i l c a m b i a m e n t o a r r i v a s s e d a s o l o . H a a g i t o p e r c r e a r e l ’ E u r o p a c h e v o l e v a v e d e r e . L ’ E u r o p a è u n ’ i d e a c o n d i v i s a , u n p r o g e t t o v i v o c h e h a b i s o g n o d e l c o n t r i b u t o d i t u t t i e c h e p r o s p e r a s o l o s e o g n i n u o v a g e n e r a z i o n e l a p o r t a a v a n t i ” . Q u e s t o m e s s a g g i o è d i r e t t o s o p r a t t u t t o a i g i o v a n i . “ C i a s c u n o d i n o i h a v e r a m e n t e i l p o t e n z i a l e d i t r a s f o r m a r e l ’ E u r o p a ” , h a c o n c l u s o M e t s o l a . “ Q u e s t o è i n f o n d o l ’ e r e d i t à d i l i b e r t à , d i d e m o c r a z i a d e i p a d r i f o n d a t o r i c h e c o n t i n u a a v i v e r e a t t r a v e r s o d i n o i e n e l l e n o s t r e a z i o n i q u o t i d i a n e , g u i d a n d o c i n e l l a c o s t r u z i o n e d i u n f u t u r o m i g l i o r e , p i ù f o r t e , p i ù u n i t o e f o n d a t o s u l l a p a c e “ . L ’ a p p e l l o è r i v o l t o a l l a g e n e r a z i o n e c h e e r e d i t a q u e s t a p a c e : c o s t r u i r l a , m a n t e n e r l a , d i f e n d e r l a , n o n è c o m p i t o d e l l e i s t i t u z i o n i s o l t a n t o , m a d i c i a s c u n o . C o m e D e G a s p e r i i n s e g n ò c o n l a s u a v i t a , i l c a m b i a m e n t o a r r i v a q u a n d o l e p e r s o n e d e c i d o n o c h e n o n è p i ù a c c e t t a b i l e s t a r e f e r m i .