R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I s o v r a n i s m i n a z i o n a l i d i c u i s i e t e t a n t o o r g o g l i o s i h a n n o a v u t o l a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a d i n o n a v e r f a t t o v a l e r e i l p e s o d i u n ’ E u r o p a c o e s a e d e t e r m i n a t a n e l d i f e n d e r e i p r o p r i i n t e r e s s i . I l r i s u l t a t o è c h e i d a z i c o l p i s c o n o i n m o d o r i l e v a n t e l e e s p o r t a z i o n i e u r o p e e e i t a l i a n e i n c i d e n d o s u l P i l e s u l l ' o c c u p a z i o n e , c o n i l n o s t r o P a e s e , l a s e c o n d a m a n i f a t t u r a e u r o p e a , t r a i p i ù e s p o s t i ” . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A t t i v i t à p r o d u t t i v e a l l a C a m e r a , V i n i c i o P e l u f f o d e l P d , i n t e r v e n e n d o i n A u l a s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e s i d e n t e M e l o n i . “ A v e v a t e d e t t o c h e u n a v o l t a a r r i v a t i a l g o v e r n o s a r e s t e a n d a t i a B r u x e l l e s a b a t t e r e i p u g n i s u l t a v o l o p e r f a r e g l i i n t e r e s s i d e g l i i t a l i a n i . A l l o r a f a t e u n a c o s a u t i l e . C h i e d e t e u n p i a n o d i i n v e s t i m e n t i o r i e n t a t o a r a f f o r z a r e l a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e d e l l ' u n i o n e e u r o p e a . C h i e d e t e l a c r e a z i o n e d i u n a g o v e r n a n c e i n d u s t r i a l e e u r o p e a r a f f o r z a t a . C h i e d e t e l a p r o m o z i o n e d i u n a s t r a t e g i a e u r o p e a d i c o m m e r c i o i n t e r n a z i o n a l e c h e c o m b i n i l ' a p e r t u r a v e r s o n u o v i m e r c a t i c o n l a p r o t e z i o n e d e l l e f i l i e r e s t r a t e g i c h e e u n s u p p o r t o c o n c r e t o a l l e i m p r e s e e s p o s t e e p o i , s e c i r i u s c i t e , f a t e a n c h e q u a l c o s a q u i i n I t a l i a , v i s t o c h e s u l l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i n o n a v e t e f a t t o n i e n t e s u a u t o m o t i v e , c h i m i c a d i b a s e , a c c i a i o , m o d a e t e s s i l e . L ' e l e n c o d e l l e e m e r g e n z e a l l e q u a l i n o n d a t e r i s p o s t e d i v e n t a s e m p r e p i ù l u n g o , m a l e i m p r e s e e i l a v o r a t o r i i t a l i a n i n o n p o s s o n o p i ù a s p e t t a r e ” , c o n c l u d e .