Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Il discorso di Von der Leyen è stato incredibilmente deludente e reticente sullo stato comatoso dell'Unione", ha dichiarato Gaetano Pedullà, europarlamentare del gruppo The Left-M, intervenendo in collegamento da Strasburgo durante lanalisi del discorso sullo Stato dellUnione 2025, trasmesso da Andkronos. "Ha accennato per pochi secondi a problemi come la povertà, gli alloggi e loccupazione legata alla crisi dellautomotive, senza offrire risposte concrete e immediate", ha aggiunto. Pedullà ha criticato la gestione degli accordi con gli Stati Uniti, definendoli "pericolosissimi" e "una strada senza ritorno per leconomia europea". "Ha difeso quegli accordi dicendo che sono stati i migliori possibili, ma noi abbiamo visto chiaramente che non cè stato alcun tentativo di contrastare gli effetti negativi su crescita e industria", ha sottolineato, evidenziando la divisione crescente allinterno della maggioranza che sostiene la presidente. Leuroparlamentare ha poi attaccato le politiche industriali ed energetiche dellUnione: "La direzione che stiamo seguendo è folle e sbagliata. Anche lidea di unauto ecologica europea è stata affrontata senza alcuna ricerca concreta per sostenere il settore chiave della transizione energetica. I problemi dellenergia, come gli hub e i collegamenti insufficienti, sono stati riconosciuti solo ora".