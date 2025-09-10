R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l d i s c o r s o d i V o n d e r L e y e n è s t a t o i n c r e d i b i l m e n t e d e l u d e n t e e r e t i c e n t e s u l l o s t a t o c o m a t o s o d e l l ' U n i o n e " , h a d i c h i a r a t o G a e t a n o P e d u l l à , e u r o p a r l a m e n t a r e d e l g r u p p o T h e L e f t - M , i n t e r v e n e n d o i n c o l l e g a m e n t o d a S t r a s b u r g o d u r a n t e l ’ a n a l i s i d e l d i s c o r s o s u l l o S t a t o d e l l ’ U n i o n e 2 0 2 5 , t r a s m e s s o d a A n d k r o n o s . " H a a c c e n n a t o p e r p o c h i s e c o n d i a p r o b l e m i c o m e l a p o v e r t à , g l i a l l o g g i e l ’ o c c u p a z i o n e l e g a t a a l l a c r i s i d e l l ’ a u t o m o t i v e , s e n z a o f f r i r e r i s p o s t e c o n c r e t e e i m m e d i a t e " , h a a g g i u n t o . P e d u l l à h a c r i t i c a t o l a g e s t i o n e d e g l i a c c o r d i c o n g l i S t a t i U n i t i , d e f i n e n d o l i " p e r i c o l o s i s s i m i " e " u n a s t r a d a s e n z a r i t o r n o p e r l ’ e c o n o m i a e u r o p e a " . " H a d i f e s o q u e g l i a c c o r d i d i c e n d o c h e s o n o s t a t i i m i g l i o r i p o s s i b i l i , m a n o i a b b i a m o v i s t o c h i a r a m e n t e c h e n o n c ’ è s t a t o a l c u n t e n t a t i v o d i c o n t r a s t a r e g l i e f f e t t i n e g a t i v i s u c r e s c i t a e i n d u s t r i a " , h a s o t t o l i n e a t o , e v i d e n z i a n d o l a d i v i s i o n e c r e s c e n t e a l l ’ i n t e r n o d e l l a m a g g i o r a n z a c h e s o s t i e n e l a p r e s i d e n t e . L ’ e u r o p a r l a m e n t a r e h a p o i a t t a c c a t o l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i e d e n e r g e t i c h e d e l l ’ U n i o n e : " L a d i r e z i o n e c h e s t i a m o s e g u e n d o è f o l l e e s b a g l i a t a . A n c h e l ’ i d e a d i u n ’ a u t o e c o l o g i c a e u r o p e a è s t a t a a f f r o n t a t a s e n z a a l c u n a r i c e r c a c o n c r e t a p e r s o s t e n e r e i l s e t t o r e c h i a v e d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a . I p r o b l e m i d e l l ’ e n e r g i a , c o m e g l i h u b e i c o l l e g a m e n t i i n s u f f i c i e n t i , s o n o s t a t i r i c o n o s c i u t i s o l o o r a " .