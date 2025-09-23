R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D o m a n i a l l a C a m e r a s i p a r l e r à d e g l i s t r u m e n t i p e r p r o t e g g e r e l a s t a m p a e i g i o r n a l i s t i d a l l e i n t i m i d a z i o n i e d a l l e a z i o n i l e g a l i a b u s i v e e v e s s a t o r i e v o l t e a d o t t e n e r e u n a s o r t a d i c e n s u r a p e r i m p e d i r e d i r e n d e r e p u b b l i c h e d e t e r m i n a t e i n f o r m a z i o n i . F o n d a m e n t a l e i n q u e s t o s e n s o l a d i r e t t i v a a n t i - S l a p p s u c u i i l P d h a c h i e s t o l ’ a u d i z i o n e d e l l ’ O r d i n e d e i G i o r n a l i s t i " . S i l e g g e i n u n a n o t a . “ È g r a v e c h e i l g o v e r n o a b b i a d e c i s o d i n o n i n s e r i r e l a t r a s p o s i z i o n e d i u n a d i r e t t i v a d e l 2 0 2 4 c o s ì i m p o r t a n t e , i n s c a d e n z a t r a p o c h i m e s i , n e l l a p r o s s i m a l e g g e d i d e l e g a z i o n e e u r o p e a 2 0 2 5 i n d i s c u s s i o n e i n P a r l a m e n t o ” , d i c h i a r a P i e r o D e L u c a c a p o g r u p p o p d i n c o m m i s s i o n e a f f a r i e u r o p e i d i M o n t e c i t o r i o , c h e h a r i c h i e s t o i l c i c l o d i a u d i z i o n i , n e l g i o r n o d e l l ’ a n n i v e r s a r i o d e l l ’ o m i c i d i o p e r m a n o d e l l a c a m o r r a d e l g i o r n a l i s t a G i a n c a r l o S i a n i . “ V i s t o c h e l a m a g g i o r a n z a è s o r d a a q u e s t i t e m i g l i f a r e m o s e n t i r e l a v o c e d e i p r o f e s s i o n i s t i d e l l ’ i n f o r m a z i o n e e d e l l a c o m u n i c a z i o n e c h e s t a n n o d e n u n c i a n d o c o n f o r z a q u e s t a g r a v e a s s e n z a . I l P d p r e s e n t e r à u n a p p o s i t o e m e n d a m e n t o , p e r c h é q u e s t a d i r e t t i v a s i a i m m e d i a t a m e n t e r e c e p i t a d a l n o s t r o P a e s e s e n z a a s p e t t a r e o l t r e , p e r e v i t a r e i l r i s c h i o d i n o n a d e g u a r e i l n o s t r o o r d i n a m e n t o a l l e s u e n o r m e e n t r o i t e r m i n i p r e v i s t i ” , a g g i u n g e D e L u c a .