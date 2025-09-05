R o m a , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a p p e l l o l a n c i a t o d a P a o l o G e n t i l o n i i n s i e m e a d a l t r e a u t o r e v o l i p e r s o n a l i t à e u r o p e e r a p p r e s e n t a u n c o n t r i b u t o i m p o r t a n t e c h e v a n e l l a g i u s t a d i r e z i o n e e d a n d r e b b e r a c c o l t o c o n d e c i s i o n e . S i a m o d i f r o n t e a u n b i v i o s t o r i c o : o l ’ U n i o n e E u r o p e a s c e g l i e d i r a f f o r z a r s i u l t e r i o r m e n t e e p r o c e d e r e v e r s o u n a m a g g i o r e i n t e g r a z i o n e , a p r e n d o u n a n u o v a s t a g i o n e d i r i f o r m e p o l i t i c h e e d i s t i t u z i o n a l i , o r i s c h i a d i d i v e n t a r e i r r i l e v a n t e d i f r o n t e a l l e s f i d e g l o b a l i ” . L o d i c h i a r a P i e r o D e L u c a , d e p u t a t o d e l P d e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e a f f a r i e u r o p e i . “ L ’ E u r o p a è s t a t a n e i d e c e n n i u n m o t o r e s t r a o r d i n a r i o d i p a c e , d i r i t t i e s v i l u p p o e c o n o m i c o . H a g a r a n t i t o s t a b i l i t à e b e n e s s e r e a g e n e r a z i o n i d i c i t t a d i n i . M a o g g i i l m o d e l l o a t t u a l e n o n b a s t a p i ù . I l m o n d o è r a d i c a l m e n t e c a m b i a t o e l a c o m p e t i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e s i g i o c a s u t e r r e n i c h e r i c h i e d o n o u n a r i s p o s t a a n c o r a p i ù u n i t a e d e c i s a . L ' e q u i t à s o c i a l e , l a c r e s c i t a o c c u p a z i o n a l e , l a d i f e s a , l a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a , l a t r a n s i z i o n e v e r d e e d i g i t a l e , l a g e s t i o n e o r d i n a t a e s o l i d a l e d e i f l u s s i m i g r a t o r i , l a c a p a c i t à d i r e s t a r e c o m p e t i t i v i a l i v e l l o i n d u s t r i a l e e t e c n o l o g i c o : n e s s u n o d i q u e s t i o b i e t t i v i p u ò e s s e r e r a g g i u n t o c o n s t r u m e n t i f r a m m e n t a t i e l o g i c h e p u r a m e n t e n a z i o n a l i " . " P e r q u e s t o è i n d i s p e n s a b i l e c o s t r u i r e u n ’ E u r o p a p i ù i n t e g r a t a e p o l i t i c a m e n t e c o e s a , i n g r a d o d i p a r l a r e c o n u n a v o c e s o l a e d i e s s e r e d a v v e r o p r o t a g o n i s t a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . N o n è i n g i o c o s o l o i l f u t u r o d e l l e i s t i t u z i o n i U E : è i n g i o c o l a p o s s i b i l i t à d i c o n t i n u a r e a g a r a n t i r e p a c e , d i r i t t i , d e m o c r a z i a e i l n o s t r o m o d e l l o s o c i a l e d i w e l f a r e . C i a u g u r i a m o c h e g i à d a l p r o s s i m o d i s c o r s o s u l l o S t a t o d e l l ’ U n i o n e l a P r e s i d e n t e U r s u l a V o n d e r L e y e n s a p p i a d a r e u n s e g n a l e f o r t e e n e t t o i n q u e s t a d i r e z i o n e , i n d i c a n d o l a s t r a d a d i u n a n u o v a f a s e c o s t i t u e n t e p e r l ’ U E . P e r c h é l ’ E u r o p a , o g g i p i ù c h e m a i , n o n è s o l o i l n o s t r o p a s s a t o : è l a n o s t r a c a s a c o m u n e , i l n o s t r o f u t u r o , e d è l a c o n d i z i o n e n e c e s s a r i a p e r d i f e n d e r e a l m e g l i o i n o s t r i c i t t a d i n i ” .