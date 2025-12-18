R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L ’ e u r o p a r l a m e n t a r e P d , D a r i o N a r d e l l a , h a p a r t e c i p a t o q u e s t a m a t t i n a a l l a m a n i f e s t a z i o n e d e g l i a g r i c o l t o r i a B r u x e l l e s p e r p o r t a r e l a s o l i d a r i e t à e l a v i c i n a n z a d i t u t t o i l g r u p p o d e i s o c i a l i s t i e d e m o c r a t i c i d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o . “ S e q u e s t a p r o p o s t a d e l l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a v o n D e r L e y e n d o v e s s e a n d a r e a v a n t i , l a R e g i o n e T o s c a n a r i s c h i e r e b b e u n d a n n o d i c i r c a 3 0 0 m i l i o n i d i e u r o c o n l ’ a g g r a v i o d e l l ' i n d e b o l i m e n t o d r a s t i c o d e l l e r i s o r s e r e g i o n a l i p r o v e n i e n t i d a i f o n d i e u r o p e i r i v o l t i a l l o s v i l u p p o r u r a l e " , h a d e t t o N a r d e l l a . " A n d r e m m o d i f a t t o i n c o n t r o a d u n a z z e r a m e n t o d i t u t t e l e p o l i t i c h e d i s v i l u p p o r u r a l e c h e h a n n o f a t t o l a d i f f e r e n z a i n q u e s t i a n n i e h a n n o c o n s e n t i t o a m o l t e a z i e n d e a g r i c o l e d i c r e s c e r e c o n i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e p o l i t i c h e p e r l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e ” . N a r d e l l a r i b a d i s c e c h e “ c o m e c o o r d i n a t o r e d e i s o c i a l i s t i e d e m o c r a t i c i n o n c o n s e n t i r ò c h e i l g r u p p o n e l l a C o m m i s s i o n e a g r i c o l t u r a v o t i a f a v o r e d i u n a p r o p o s t a c o s ì t e r r i b i l m e n t e o s t i l e a g l i i n t e r e s s i d e l l ' a g r i c o l t u r a i t a l i a n a e d e u r o p e a ” . N a r d e l l a h a i n c o n t r a t o l e d e l e g a z i o n i t o s c a n e d e l l e s i g l e d e l l e a s s o c i a z i o n i d e g l i a g r i c o l t o r i - C o l d i r e t t i , C i a e C o n f a g r i c o l t u r a - c o n l e q u a l i h a c o n d i v i s o g l i o b i e t t i v i d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , a p a r t i r e d a l l a c o n t r a r i e t à a i t a g l i d e l 2 0 % a l b i l a n c i o e u r o p e o d e l l ' a g r i c o l t u r a e c o n t r a r i e t à a l l a c r e a z i o n e d i u n f o n d o u n i c o n e l q u a l e c o n f l u i s c o n o m o l t e v o c i d e l b i l a n c i o e u r o p e o a t t r a v e r s o u n a n e g o z i a z i o n e c o n i s i n g o l i S t a t i m e m b r i , t o g l i e n d o c o s ì a u t o n o m i a f i n a n z i a r i a e l e g i s l a t i v a a l l a p o l i t i c a a g r i c o l a c o m u n e e m e t t e n d o i n d i s c u s s i o n e o b i e t t i v i c o n s o l i d a t i o r m a i d a d e c e n n i .