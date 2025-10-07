R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a d e c i s i o n e d i c o n f e r m a r e l ’ i m m u n i t à p a r l a m e n t a r e p e r f a t t i c h i a r a m e n t e a n t e c e d e n t i a l l ’ e l e z i o n e r a p p r e s e n t a u n g r a v e e p e r i c o l o s o p r e c e d e n t e . I n q u e s t o m o d o s i t r a s m e t t e i l m e s s a g g i o c h e c h i e n t r a n e l l e i s t i t u z i o n i p u ò g o d e r e d i u n a p r o t e z i o n e a u t o m a t i c a , p e r s i n o r i s p e t t o a c o m p o r t a m e n t i c h e n u l l a h a n n o a c h e f a r e c o n i l m a n d a t o e l e t t i v o " . C o s ì L e t i z i a M o r a t t i , e u r o p a r l a m e n t a r e P p e e p r e s i d e n t e d e l l a c o n s u l t a n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a , c o m m e n t a n d o l ’ e s i t o d e l v o t o i n p l e n a r i a a S t r a s b u r g o s u l l a r e v o c a d e l l ’ i m m u n i t à p a r l a m e n t a r e a I l a r i a S a l i s . " D i f e n d e r e l e i s t i t u z i o n i - p r o s e g u e - s i g n i f i c a a n c h e a v e r e i l c o r a g g i o d i d i s t i n g u e r e t r a c i ò c h e r i g u a r d a l a f u n z i o n e p a r l a m e n t a r e e c i ò c h e i n v e c e a t t i e n e a r e s p o n s a b i l i t à p e r s o n a l i p r e c e d e n t i . L ’ i m m u n i t à n o n p u ò e n o n d e v e d i v e n t a r e u n o s c u d o r e t r o a t t i v o . È u n a d e r i v a c h e r i s c h i a d i a l l o n t a n a r e u l t e r i o r m e n t e i c i t t a d i n i d a l l a p o l i t i c a e d i i n d e b o l i r e l a c r e d i b i l i t à d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o " . " C h i h a r e s p o n s a b i l i t à p u b b l i c h e d e v e e s s e r e i l p r i m o a c h i e d e r e t r a s p a r e n z a e r i g o r e . A l t r i m e n t i , s i a l i m e n t a l a s f i d u c i a e s i a p r e l a s t r a d a a p e r i c o l o s e s t r u m e n t a l i z z a z i o n i , i n u n m o m e n t o i n c u i l ’ E u r o p a h a b i s o g n o d i r a p p r e s e n t a n t i c r e d i b i l i , c o e r e n t i e r e s p o n s a b i l i " , c o n c l u d e .