R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " R i g u a r d o a l M e r c o s u r e a g l i a c c o r d i c h e s i s t a n n o p e r f e z i o n a n d o , c i a u g u r i a m o t u t t i c h e s i r i e s c a n o a r i s o l v e r e l e d i f f i c o l t à d i q u e s t o m o m e n t o . C i r e n d i a m o c o n t o c h e v a b e n v a l u t a t a l ' o p e r a z i o n e d a l p u n t o d i v i s t a d e l l a n o s t r a a g r i c o l t u r a , m a è a l t r e t t a n t o v e r o c h e c o n l ' i n t e s a s i a p r i r e b b e r o d e i m e r c a t i d a c e n t i n a i a d i m i l i o n i d i c o m p r a t o r i , i n u n m o m e n t o i n c u i g l i S t a t i U n i t i , p e r e s e m p i o , s t a n n o v i v e n d o u n a f a s e c o m p l e s s a " . C o s ì R a f f a e l l o N a p o l e o n e , p r e s i d e n t e d i I T - E X , l ' a s s o c i a z i o n e c h e r a p p r e s e n t a l e f i e r e i t a l i a n e a v a l e n z a i n t e r n a z i o n a l e .