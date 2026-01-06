R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I n a t t e s a d i a l t r o ( d i f e s a c o m u n e , a b o l i z i o n e v o t o u n a n i m i t à , m e r c a t o u n i c o d e i c a p i t a l i , r i f o r m a i s t i t u z i o n a l e , r i f o r m a d e l b u d g e t U e e c c ) , c ’ è u n a c o s a c h e l a U e p u ò f a r e s u b i t o p e r a f f e r m a r e d i v o l e r e s s e r e u n a t t o r e g l o b a l e . R a t i f i c a r e s u b i t o l ’ a c c o r d o d i l i b e r o s c a m b i o c o n i l S u d A m e r i c a " . C o s ì i l d e p u t a t o e S e g r e t a r i o d e l P a r t i t o L i b e r a l d e m o c r a t i c o , L u i g i M a r a t t i n , i n u n p o s t s u i s o c i a l . " E c h i s s à - a g g i u n g e M a r a t t i n - m a g a r i u n g i o r n o e s t e n d e r l o a n c h e a l V e n e z u e l a l i b e r o e d e m o c r a t i c o " .