R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S o l o u n ’ E u r o p a r i u n i f i c a t a p u ò r a g g i u n g e r e l a m a s s a c r i t i c a n e c e s s a r i a p e r c o m p e t e r e e r e s t a r e i n f l u e n t e , e s i c u r a , n e l m o n d o d i o g g i . L ’ I t a l i a è p i e n a m e n t e i m p e g n a t a a d a s s i c u r a r e c h e i l C o n s i g l i o e u r o p e o d i d o m a n i v e i c o l i u n m e s s a g g i o p o l i t i c o f o r t e s u l l ’ a l l a r g a m e n t o , p e r d a r e u n s e g n a l e d i u n i t à e c r e d i b i l i t à c o l l e t t i v a . V i c e v e r s a , s e n z a p r o g r e s s i n e l p e r c o r s o d i a d e s i o n e a l l ’ U e d e i n o s t r i p a r t n e r , r i s c h i a m o d i c o n s e g n a r l i a i n o s t r i r i v a l i s i s t e m i c i , d e s t a b i l i z z a n d o i n m o d o p e r m a n e n t e i l n o s t r o v i c i n a t o e c o n s e g n a n d o l a U e a l l ’ i r r i l e v a n z a . N o n p o s s i a m o , i n p a r t i c o l a r e , p e r m e t t e r c i d i r i m a n d a r e u l t e r i o r m e n t e l ' a d e s i o n e d e i B a l c a n i o c c i d e n t a l i , c h e f a n n o g i à p a r t e d e l l a f a m i g l i a e u r o p e a e s o n o f o n d a m e n t a l i p e r l a n o s t r a a u t o n o m i a s t r a t e g i c a " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l e c o m u n i c a z i o n i a l l a C a m e r a i n v i s t a d e l p r o s s i m o C o n s i g l i o e u r o p e o . " L o r i b a d i r ò a n c h e q u e s t a s e r a - h a a s s i c u r a t o l a p r e m i e r - a l V e r t i c e U e - B a l c a n i , d o v e m i r e c h e r ò s u b i t o d o p o l a f i n e d e l d i b a t t i t o i n A u l a . I r i s u l t a t i o t t e n u t i d a A l b a n i a e M o n t e n e g r o n e l c o r s o d e l l ’ u l t i m o a n n o s o n o i n f a t t i m o l t o i n c o r a g g i a n t i e d i m o s t r a n o c h e i d u e P a e s i h a n n o c o n c r e t e p o s s i b i l i t à d i a d e s i o n e i n u n f u t u r o m o l t o p r o s s i m o " .