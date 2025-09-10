L u b i a n a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " T r a l e p r i m e s f i d e " c u i è c h i a m a t a l ' E u r o p a " c ' è i l c o m p l e t a m e n t o d e l l ' U n i o n e , s o t t o t a n t i p r o f i l i . A b b i a m o p a r l a t o a l u n g o d e l c o m p l e t a m e n t o c h e a t t i e n e a l l ' a l l a r g a m e n t o . A l c u n i P a e s i d e i B a l c a n i o c c i d e n t a l i a t t e n d o n o d a m o l t i a n n i , a l c u n i d a u n v e n t e n n i o , d o p o a v e r a v a n z a t o l a c a n d i d a t u r a a f a r p a r t e d e l l ' U n i o n e . P e n s a r e c h e l ' u l t i m o P a e s e a m m e s s o n e l l ' U n i o n e è l a C r o a z i a , e n t r a t a d o d i c i a d d i e t r o , d à l ' i d e a d i c o m e c i s i a s t a t a u n a p a u s a i n g i u s t i f i c a t a n e l p r o c e s s o d i a l l a r g a m e n t o d e l l ' U n i o n e e u r o p e a . Q u i n d i v a a c c e l e r a t o i l p i ù p o s s i b i l e , c o m e c o n c o r d e m e n t e S l o v e n i a e I t a l i a s o l l e c i t a n o a f a r e " . L o h a a f f e r m a t o a L u b i a n a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a a l t e r m i n e d e l l ' i n c o n t r o c o n l ' o m o l o g a s l o v e n a N a t a s a P i r c M u s a r . I P a e s i d e i B a l c a n i o c c i d e n t a l i , h a r i b a d i t o i l C a p o d e l l o S t a t o , " s o n o f o n d a m e n t a l i p e r c o m p l e t a r e l ' E u r o p a n e l l ' u n i c a s t r u t t u r a d i f a m i g l i a e u r o p e a a c u i s i è d a t o v i t a . S o n o f o n d a m e n t a l i a n c h e p e r l a n o s t r a a u t o n o m i a s t r a t e g i c a , p e r l a n o s t r a d i f e s a , p e r l a s i c u r e z z a e c o n o m i c a e d i n t e r n a , p e r l a l o t t a a l t e r r o r i s m o e a i t r a f f i c a n t i d i e s s e r e u m a n i c h e l u c r a n o i n m a n i e r a i g n o b i l e s u l l ' i m m i g r a z i o n e i r r e g o l a r e . Q u e s t o è u n t a s s e l l o i m p o r t a n t e c h e l ' U n i o n e e u r o p e a d e v e a f f r o n t a r e p e r s v o l g e r e i l r u o l o c h e s t a c e r c a n d o d i s v o l g e r e c o m e i n d i s p e n s a b i l e i n q u e s t o c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e c o s ì d i f f i c i l e , i m p r e v e d i b i l m e n t e c o m p l e s s o e c o s ì t r a v a g l i a t o d a c r i s i a i s u o i c o n f i n i , a n o r d c o m e a s u d " .