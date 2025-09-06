R o m a , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ E u r o p a , c o n l a s u a u n i t à , è l a p o s s i b i l i t à o f f e r t a p e r e s s e r e p r e s e n t i c o n e f f i c a c i a e p e r p o t e r i n c i d e r e n e l m o n d o c h e c a m b i a c o s ì r a p i d a m e n t e . U n a g r a n d e o p p o r t u n i t à c h e i l n o s t r o P a e s e h a s a p u t o i n t r a v e d e r e e c o n c o r r e r e a c o s t r u i r e , c o n i l d e c i s i v o c o n t r i b u t o d i u n o s t a t i s t a c o m e A l c i d e D e G a s p e r i . L ’ U n i o n e h a s a p u t o s c e g l i e r e u n a s t r a d a c o m p l e t a m e n t e n u o v a , i m p e n s a b i l e a p p e n a q u a l c h e a n n o p r i m a , r e a l i z z a n d o u n p e r c o r s o s t r a o r d i n a r i o d i p a c e e d i a f f e r m a z i o n e d e i d i r i t t i ; m e t t e n d o i n c o m u n e a s p i r a z i o n i e r i s o r s e , a p a r t i r e d a q u e l l e , f o n d a m e n t a l i p e r l a r i c o s t r u z i o n e d o p o i l c o n f l i t t o : i l c a r b o n e e l ’ a c c i a i o . I n q u e l m o m e n t o , l a c o n d i z i o n e d i d e s e r t o m o r a l e e m a t e r i a l e , i n c u i i l c o n t i n e n t e e r a s t a t o r i d o t t o d a l n a z i f a s c i s m o , f u r i s o l u t i v a n e l l ’ o r i e n t a r e s c e l t e d i a l t a l e v a t u r a " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n u n v i d e o m e s s a g g i o a l l a 5 1 / m a e d i z i o n e d e l F o r u m A m b r o s e t t i d i C e r n o b b i o . " B a s t e r e b b e l ’ a n i m o d i q u e i t e m p i d i f f i c i l i - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - p e r a f f r o n t a r e i t e m i d i f r o n t e a i q u a l i s i a m o o g g i . N o n s o n o a c c e t t a b i l i e s i t a z i o n i . L ’ U n i o n e e u r o p e a s i è a f f e r m a t a c o m e u n ’ a r e a d i p a c e e d i c o o p e r a z i o n e c a p a c e d i p r o i e t t a r e i s u o i v a l o r i o l t r e i s u o i c o n f i n i , d e t e r m i n a n d o s t a b i l i t à , b e n e s s e r e , c r e s c i t a , f i d u c i a . N o n h a m a i s c a t e n a t o u n c o n f l i t t o , n o n h a m a i a v v i a t o u n o s c o n t r o c o m m e r c i a l e " . " A l c o n t r a r i o , h a a g e v o l a t o i n t e s e e d i s p i e g a t o m i s s i o n i d i p a c e . H a c o n t r i b u i t o a e l e v a r e s t a n d a r d d i v i t a , c r i t e r i d i d i f e s a d e l p i a n e t a . H a p r o m o s s o i n c o n t r i e d i a l o g h i e h a a l i m e n t a t o l i b e r t à n e i r a p p o r t i i n t e r n a z i o n a l i , e g u a g l i a n z a d i d i r i t t i t r a p o p o l i e S t a t i : c o n d i z i o n i e c a u s a d i p r o g r e s s o " .