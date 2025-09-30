A s t a n a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I n f r a s t r u t t u r e , t r a s p o r t i , c o s t r u z i o n i , s e t t o r e e s t r a t t i v o c o s t i t u i s c o n o a m b i t i d i l a v o r o c o n g i u n t o , c h e i n v e s t o n o a n c h e l ’ U n i o n e e u r o p e a e r i v e s t o n o a s s o l u t a p r i o r i t à p e r s v i l u p p a r e l a c o n n e t t i v i t à i n t r a e t r a n s - r e g i o n a l e e r a f f o r z a r e e c o n s o l i d a r e i l r u o l o g i à s t o r i c o d e l K a z a k h i s t a n c o m e ' p o n t e ' t r a E u r o p a e A s i a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l ' A c c a d e m i a d e l l a P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e d e l K a z a k i s t a n .