R o m a , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ E u r o p a è , a l t e m p o s t e s s o , n e c e s s i t à e r e s p o n s a b i l i t à . L e f o r z e i m p r e n d i t o r i a l i e q u e l l e s o c i a l i , i l m o n d o d e l l a c u l t u r a e l a s o c i e t à c i v i l e e u r o p e a d e v o n o a v v e r t i r e l a n e c e s s i t à e l a r e s p o n s a b i l i t à d i s e n t i r s i p a r t e c i p i e c o s t r u t t o r i , n o n s p e t t a t o r i i n e r m i e i n t i m o r i t i " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n u n v i d e o m e s s a g g i o a l l a 5 1 / m a e d i z i o n e d e l F o r u m A m b r o s e t t i d i C e r n o b b i o . " L ’ e s p e r i e n z a s u g g e r i s c e - h a p r o s e g u i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c h e s o l t a n t o d a u n o s t r e t t o r a p p o r t o t r a i s t i t u z i o n i e s o c i e t à c i v i l e , r e c i p r o c a m e n t e r i s p e t t o s o , è p o s s i b i l e r e a l i z z a r e m e t e d i p r o g r e s s o . I l m o n d o d e l l e i m p r e s e , i l a v o r a t o r i , s o n o s e m p r e s t a t i p r o t a g o n i s t i i n q u e s t o s e n s o . C r e a n d o b e n e s s e r e , f a v o r e n d o l ’ i n n o v a z i o n e , a m p l i a n d o s c a m b i e o p p o r t u n i t à , h a n n o a p e r t o n u o v i o r i z z o n t i , g e n e r a t o e d i s t r i b u i t o r i c c h e z z a , r e n d e n d o , a l t e m p o s t e s s o , p i ù f o r t i l e d e m o c r a z i e c o n i l c a p i t o l o d e i d i r i t t i s o c i a l i . O g g i p i ù c h e m a i l e f o r z e d e l l ’ e c o n o m i a e d e l l a v o r o s o n o c o n s a p e v o l i c h e l a l e v a e u r o p e a è d e c i s i v a " .