R o m a , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P u b b l i c h i a m o i l t e s t o d e l v i d e o m e s s a g g i o i n v i a t o d a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , a l 5 1 / m o F o r u m A m b r o s e t t i d i C e r n o b b i o : " L ’ E u r o p a , c o n l a s u a u n i t à , è l a p o s s i b i l i t à o f f e r t a p e r e s s e r e p r e s e n t i c o n e f f i c a c i a e p e r p o t e r i n c i d e r e n e l m o n d o c h e c a m b i a c o s ì r a p i d a m e n t e . U n a g r a n d e o p p o r t u n i t à c h e i l n o s t r o P a e s e h a s a p u t o i n t r a v e d e r e e c o n c o r r e r e a c o s t r u i r e , c o n i l d e c i s i v o c o n t r i b u t o d i u n o s t a t i s t a c o m e A l c i d e D e G a s p e r i " . " È s o r t a s u l l a b a s e d i i n t e r r o g a t i v i e l e m e n t a r i . È p r e f e r i b i l e l a p a c e o l a g u e r r a ? È p o s s i b i l e c o s t r u i r e u n m o n d o i n c u i g l i S t a t i n o n v e n g a n o c o n t r a p p o s t i i n n o m e d i a r t e f a t t i , p r e s u n t i , i n t e r e s s i n a z i o n a l i e , a l c o n t r a r i o , c o l l a b o r i n o p e r i l b e n e s s e r e c o n g i u n t o d e i l o r o p o p o l i ? A p r e v a l e r e d e v o n o e s s e r e d i g n i t à , l i b e r t à , f u t u r o d e l l e p e r s o n e , o p p u r e , q u e s t e d e v o n o e s s e r e o g g e t t o , s t r u m e n t o , d e l l e e b b r e z z e d i p o t e r e d i c l a s s i d i r i g e n t i ? P u ò a p p a r i r e o v v i o : u n t r u i s m o . E p p u r e n o n è c o s ì " . " P e r c h é è p r o p r i o a v e n d o c o s c i e n z a d i q u e s t e a l t e r n a t i v e – c h e s e m b r a n o o g g i r i p r e s e n t a r s i - c h e l ’ U n i o n e h a s a p u t o s c e g l i e r e u n a s t r a d a c o m p l e t a m e n t e n u o v a , i m p e n s a b i l e a p p e n a q u a l c h e a n n o p r i m a , r e a l i z z a n d o u n p e r c o r s o s t r a o r d i n a r i o d i p a c e e d i a f f e r m a z i o n e d e i d i r i t t i ; m e t t e n d o i n c o m u n e a s p i r a z i o n i e r i s o r s e , a p a r t i r e d a q u e l l e , f o n d a m e n t a l i p e r l a r i c o s t r u z i o n e d o p o i l c o n f l i t t o : i l c a r b o n e e l ’ a c c i a i o " . " I n q u e l m o m e n t o , l a c o n d i z i o n e d i d e s e r t o m o r a l e e m a t e r i a l e , i n c u i i l c o n t i n e n t e e r a s t a t o r i d o t t o d a l n a z i f a s c i s m o , f u r i s o l u t i v a n e l l ’ o r i e n t a r e s c e l t e d i a l t a l e v a t u r a . B a s t e r e b b e l ’ a n i m o d i q u e i t e m p i d i f f i c i l i p e r a f f r o n t a r e i t e m i d i f r o n t e a i q u a l i s i a m o o g g i . N o n s o n o a c c e t t a b i l i e s i t a z i o n i " . " L ’ U n i o n e e u r o p e a s i è a f f e r m a t a c o m e u n ’ a r e a d i p a c e e d i c o o p e r a z i o n e c a p a c e d i p r o i e t t a r e i s u o i v a l o r i o l t r e i s u o i c o n f i n i , d e t e r m i n a n d o s t a b i l i t à , b e n e s s e r e , c r e s c i t a , f i d u c i a . N o n h a m a i s c a t e n a t o u n c o n f l i t t o , n o n h a m a i a v v i a t o u n o s c o n t r o c o m m e r c i a l e . A l c o n t r a r i o , h a a g e v o l a t o i n t e s e e d i s p i e g a t o m i s s i o n i d i p a c e . H a c o n t r i b u i t o a e l e v a r e s t a n d a r d d i v i t a , c r i t e r i d i d i f e s a d e l p i a n e t a . H a p r o m o s s o i n c o n t r i e d i a l o g h i e h a a l i m e n t a t o l i b e r t à n e i r a p p o r t i i n t e r n a z i o n a l i , e g u a g l i a n z a d i d i r i t t i t r a p o p o l i e S t a t i : c o n d i z i o n i e c a u s a d i p r o g r e s s o " . " S i p o n e , q u i n d i , a n z i t u t t o , u n a d o m a n d a , p r i m a d i o g n i a l t r a . C o m e è p o s s i b i l e , s u q u e s t e b a s i , c h e l ’ E u r o p a o g g i v e n g a c o n s i d e r a t a d a a l c u n i u n o s t a c o l o , u n a v v e r s a r i o s e n o n u n n e m i c o ? Q u a l i s o n o l e r a g i o n i , g l i i n t e r e s s i d i f o n d o , i p r i n c i p i s u i q u a l i s i b a s a l a c o n v i v e n z a c i v i l e e i t r a g u a r d i r a g g i u n t i d a i p o p o l i e u r o p e i c h e q u a l c u n o c o n s i d e r a d i s v a l o r i ? È s o l t a n t o a f f r o n t a n d o c o n l u c i d i t à i n t e r r o g a t i v i d i q u e s t a n a t u r a c h e p o t r e m o t r o v a r e r i s p o s t e e s a u r i e n t i , u t i l i a i l l u m i n a r e l e s c e l t e c h e s i a m o c h i a m a t i a c o m p i e r e , p e n a l a i r r i l e v a n z a e l a r e g r e s s i o n e r i s p e t t o a i r i s u l t a t i s i n q u i r a g g i u n t i " . " I l m o n d o h a b i s o g n o d e l l ’ E u r o p a . P e r r i c o s t r u i r e l a c e n t r a l i t à d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e c h e è s t a t a s t r a p p a t a . P e r r i l a n c i a r e l a p r o s p e t t i v a d i u n m u l t i l a t e r a l i s m o c o o p e r a t i v o . P e r r e g o l e c h e r i c o n d u c a n o a l b e n e c o m u n e l o s t r a r i p a n t e p e s o d e l l e c o r p o r a z i o n i g l o b a l i - q u a s i n u o v e C o m p a g n i e d e l l e I n d i e - c h e s i a r r o g a n o l ’ a s s u n z i o n e d i p o t e r i c h e s i p r e t e n d e c h e S t a t i e O r g a n i z z a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i n o n a b b i a n o a e s e r c i t a r e " . " L ’ i n c r o c i o t r a l e a m b i z i o n i d i q u e l l e , e l ’ i m p u l s o d i d o m i n i o , d i i m p r o n t a n e o - i m p e r i a l i s t a , c h e s i m a n i f e s t a d a p a r t e d e i G o v e r n i d i a l c u n i P a e s i , r i s c h i a d i e s s e r e l e t a l e p e r i l f u t u r o d e l l ’ u m a n i t à . L ’ E u r o p a è , a l t e m p o s t e s s o , n e c e s s i t à e r e s p o n s a b i l i t à . L e f o r z e i m p r e n d i t o r i a l i e q u e l l e s o c i a l i , i l m o n d o d e l l a c u l t u r a e l a s o c i e t à c i v i l e e u r o p e a d e v o n o a v v e r t i r e l a n e c e s s i t à e l a r e s p o n s a b i l i t à d i s e n t i r s i p a r t e c i p i e c o s t r u t t o r i , n o n s p e t t a t o r i i n e r m i e i n t i m o r i t i " . " L e d e m o c r a z i e d e l l ’ E u r o p a s o n o c a p a c i d i t r o v a r e i n s è m o t i v a z i o n i e i n i z i a t i v e p e r n o n s o c c o m b e r e a l l a f a v o l a d i u n a s u p e r i o r i t à d e i r e g i m i a u t o c r a t i c i , p e r n o n c e d e r e a l l ’ i d e a d i u n m o n d o l a c e r a t o , c o m p o s t o s o l t a n t o d i a v v e r s a r i , n e m i c i , v a s s a l l i o c l i e n t e s , n é a l l ’ i d e a d i s o c i e t à f r a m m e n t a t e " . " L ’ e s p e r i e n z a s u g g e r i s c e c h e s o l t a n t o d a u n o s t r e t t o r a p p o r t o t r a i s t i t u z i o n i e s o c i e t à c i v i l e , r e c i p r o c a m e n t e r i s p e t t o s o , è p o s s i b i l e r e a l i z z a r e m e t e d i p r o g r e s s o . I l m o n d o d e l l e i m p r e s e , i l a v o r a t o r i , s o n o s e m p r e s t a t i p r o t a g o n i s t i i n q u e s t o s e n s o . C r e a n d o b e n e s s e r e , f a v o r e n d o l ’ i n n o v a z i o n e , a m p l i a n d o s c a m b i e o p p o r t u n i t à , h a n n o a p e r t o n u o v i o r i z z o n t i , g e n e r a t o e d i s t r i b u i t o r i c c h e z z a , r e n d e n d o , a l t e m p o s t e s s o , p i ù f o r t i l e d e m o c r a z i e c o n i l c a p i t o l o d e i d i r i t t i s o c i a l i " . " O g g i p i ù c h e m a i l e f o r z e d e l l ’ e c o n o m i a e d e l l a v o r o s o n o c o n s a p e v o l i c h e l a l e v a e u r o p e a è d e c i s i v a . C ’ è b i s o g n o d i i s t i t u z i o n i e u r o p e e p i ù f o r t i , d i v o l o n t à d i g o v e r n i c a p a c i d i n o n a r r e n d e r s i a p e r i c o l i e r e g r e s s i o n i c h e n o n s o n o i n e l u t t a b i l i . L ’ E u r o p a , c o n i s u o i t r a g u a r d i d i c i v i l t à , è i l t e s t i m o n e c h e p o s s i a m o , e d o b b i a m o , t r a s m e t t e r e a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i " . " L a d i f e s a d e l l a c i v i l t à e u r o p e a - t u t t ’ u n o c o n l o s v i l u p p o d e l l a s u a s o c i e t à e d e l l a s u a e c o n o m i a – r i c h i e d e i l c o r a g g i o d i u n s a l t o i n a v a n t i v e r s o l ’ u n i t à . T u t t i s i a m o c h i a m a t i a c o n t r i b u i r e a q u e s t a i m p r e s a . G r a z i e p e r i l c o n c o r s o c h e i p a r t e c i p a n t i a l F o r u m v o r r a n n o d a r v i " .