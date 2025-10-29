F i r e n z e , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' E u r o , i n s i e m e a l l a B c e c h e n e t u t e l a l a s t a b i l i t à , è u n o d e i s i m b o l i p i ù t a n g i b i l i e a v a n z a t i d e l p r o c e s s o d i i n t e g r a z i o n e d e l n o s t r o C o n t i n e n t e a v v i a t o q u a s i s e t t a n t ' a n n i f a c o n i T r a t t a t i d i R o m a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o a F i r e n z e i c o m p o n e n t i d e l C o n s i g l i o d i r e t t i v o d e l l a B c e . " I l p a s s a g g i o a l l a m o n e t a u n i c a , o l t r e v e n t i c i n q u e a n n i a d d i e t r o - h a r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - r a p p r e s e n t ò u n g r a n d e e d e c i s i v o p a s s o a v a n t i , f r u t t o d i c o r a g g i o e d i v i s i o n e . O g g i n o n p o s s o n o e s s e r v i d u b b i c h e q u e l c o r a g g i o e q u e l l a v i s i o n e s i a n o s t a t i p r e m i a t i . N e s o n o c o n s a p e v o l i i c i t t a d i n i d e i P a e s i e u r o p e i c h e v i h a n n o a d e r i t o , h a n n o v i s t o t u t e l a t o i l p o t e r e d i a c q u i s t o d e i l o r o r e d d i t i e d e i l o r o r i s p a r m i . L o a v v e r t o n o l e r i s p e t t i v e e c o n o m i e , i n g r a d o d i c o n t a r e s u u n a v a l u t a a f f i d a b i l e e r i c o n o s c i u t a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e " .