R o m a , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C ’ è b i s o g n o d i i s t i t u z i o n i e u r o p e e p i ù f o r t i , d i v o l o n t à d i G o v e r n i c a p a c i d i n o n a r r e n d e r s i a p e r i c o l i e r e g r e s s i o n i c h e n o n s o n o i n e l u t t a b i l i . L ’ E u r o p a , c o n i s u o i t r a g u a r d i d i c i v i l t à , è i l t e s t i m o n e c h e p o s s i a m o , e d o b b i a m o , t r a s m e t t e r e a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . L a d i f e s a d e l l a c i v i l t à e u r o p e a - t u t t ’ u n o c o n l o s v i l u p p o d e l l a s u a s o c i e t à e d e l l a s u a e c o n o m i a – r i c h i e d e i l c o r a g g i o d i u n s a l t o i n a v a n t i v e r s o l ’ u n i t à . T u t t i s i a m o c h i a m a t i a c o n t r i b u i r e a q u e s t a i m p r e s a . G r a z i e p e r i l c o n c o r s o c h e i p a r t e c i p a n t i a l F o r u m v o r r a n n o d a r v i " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n u n v i d e o m e s s a g g i o a l l a 5 1 / m a e d i z i o n e d e l F o r u m A m b r o s e t t i d i C e r n o b b i o