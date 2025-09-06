R o m a , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e è p o s s i b i l e c h e l ’ E u r o p a o g g i v e n g a c o n s i d e r a t a d a a l c u n i u n o s t a c o l o , u n a v v e r s a r i o s e n o n u n n e m i c o ? Q u a l i s o n o l e r a g i o n i , g l i i n t e r e s s i d i f o n d o , i p r i n c i p i s u i q u a l i s i b a s a l a c o n v i v e n z a c i v i l e e i t r a g u a r d i r a g g i u n t i d a i p o p o l i e u r o p e i c h e q u a l c u n o c o n s i d e r a d i s v a l o r i ? È s o l t a n t o a f f r o n t a n d o c o n l u c i d i t à i n t e r r o g a t i v i d i q u e s t a n a t u r a c h e p o t r e m o t r o v a r e r i s p o s t e e s a u r i e n t i , u t i l i a i l l u m i n a r e l e s c e l t e c h e s i a m o c h i a m a t i a c o m p i e r e , p e n a l a i r r i l e v a n z a e l a r e g r e s s i o n e r i s p e t t o a i r i s u l t a t i s i n q u i r a g g i u n t i " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n u n v i d e o m e s s a g g i o a l l a 5 1 / m a e d i z i o n e d e l F o r u m A m b r o s e t t i d i C e r n o b b i o .