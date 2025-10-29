F i r e n z e , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' E u r o p a d i s p o n e d i r i s o r s e u m a n e e m a t e r i a l i s t r a o r d i n a r i e , a m p i a m e n t e c o n s i s t e n t i e d i g r a n d e q u a l i t à . H a l e c a r t e i n r e g o l a p e r r e s t a r e p r o t a g o n i s t a e c o m p e t i t i v a , p o t e n d o c o s ì g a r a n t i r e u n f u t u r o d i b e n e s s e r e a i s u o i c i t t a d i n i . H a s v i l u p p a t o m e c c a n i s m i d i p r o t e z i o n e s o c i a l e , c h e a s s i c u r a n o c u r e e a s s i s t e n z a s a n i t a r i a t u t e l a n d o l e p e r s o n e d a l l e a v v e r s i t à e c o n o m i c h e . R i m a n e u n b a l u a r d o d e l l a d e m o c r a z i a , d e l l e l i b e r t à f o n d a m e n t a l i , d e l l o S t a t o d i d i r i t t o e h a i l d o v e r e d i c o n t r i b u i r e a l l o s v i l u p p o d i u n o r d i n e i n t e r n a z i o n a l e f o n d a t o s u l l a p a c e e s u l l a d i g n i t à d e l l e p e r s o n e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o a F i r e n z e i c o m p o n e n t i d e l C o n s i g l i o d i r e t t i v o d e l l a B c e . " N o n v a i g n o r a t o - h a p r o s e g u i t o i l C a p d e l l l o S t a t o - c o m e l ' U n i o n e s t i a t u t t o r a o p e r a n d o i n q u e s t a d i r e z i o n e , c o n l ' a m p l i a m e n t o e l o s v i l u p p o d i u n a r e t e d i l i b e r o s c a m b i o c o m m e r c i a l e c o n g r a n d i a r e e d e l m o n d o , d a l N o r d A m e r i c a a l l ' A m e r i c a l a t i n a , a l l ' A s i a , f a c e n d o s o r g e r e i n t a l m o d o i n t e r e s s i c o m u n i e o b i e t t i v i c o n d i v i s i , l a b a s e p i ù s o l i d a p e r l a p a c e c o m e l a s t o r i a i n s e g n a " . " O c c o r r e r i t r o v a r e l o s l a n c i o e i l c o r a g g i o c h e a n i m a r o n o i g r a n d i p a s s a g g i i s t i t u z i o n a l i d e l p r o c e s s o d i i n t e g r a z i o n e e u r o p e a f i n o a l l ' a d o z i o n e d e l l a m o n e t a u n i c a . É u r g e n t e a c c e l e r a r e : g l i s t r u m e n t i s o n o b e n n o t i , o c c o r r e r e a l i z z a r l i c o n d e t e r m i n a z i o n e e i n t e m p i c e r t i - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - p e r a c c r e s c e r e l ' i n t e g r a z i o n e p o l i t i c a e d e c o n o m i c a d e l C o n t i n e n t e , c h e c o n s e n t a a i s u o i P a e s i m e m b r i d i t o r n a r e a c r e s c e r e e a g u a r d a r e a l f u t u r o c o n r i n n o v a t a d i f i d u c i a d i p o t e r e s s e r e p r o t a g o n i s t i d e l l a v i t a i n t e r n a z i o n a l e " .