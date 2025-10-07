R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " N o n d i s c u t o l e o p e r a z i o n i p o l i t i c h e e i c a l c o l i i n c o m p r e n s i b i l i , d i c h i n o n s e l a s e n t e d i v o t a r e p e r l a d e c a d e n z a d e l l a S a l i s d a l m a n d a t o d i e u r o p a r l a m e n t a r e . M i d o m a n d o s o l o c o n q u a l e f a c c i a l e i s i p r e s e n t e r à d a d o m a n i i n a s s e m b l e a . Q u a l e l e g i t t i m a z i o n e a r a p p r e s e n t a r e i l s u o P a e s e a v r à m a i s a p e n d o d i e s s e r e s t a t a s a l v a t a p e r d u e v o l t e c o n u n s o l o v o t o d a i s u o i c o l l e g h i . C o m u n q u e l a r e a l t à è u n a s o l a I l a r i a , h a v o l u t o e v i t a r e u n p r o c e s s o e c i è r i u s c i t a " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a e d e x m a g i s t r a t o S i m o n e t t a M a t o n e .