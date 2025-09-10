R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o a p p r e z z a t o l a p o s i z i o n e f o r t e d e l l a P r e s i d e n t e n e i c o n f r o n t i d e l l a R u s s i a e l e p a r o l e d i m a g g i o r e c h i a r i m e n t o s u l t e m a d i I s r a e l e " , h a d i c h i a r a t o D o m e n i c o M a t e r a , s e n a t o r e e m e m b r o d e l l a 4 ª C o m m i s s i o n e p e r m a n e n t e ( P o l i t i c h e d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a ) , i n t e r v e n e n d o i n c o l l e g a m e n t o d a R o m a d u r a n t e l ’ a n a l i s i d e l d i s c o r s o s u l l o S t a t o d e l l ’ U n i o n e 2 0 2 5 d i U r s u l a v o n d e r L e y e n , t r a s m e s s o d a A d n k r o n o s . " L a n e c e s s i t à è a v e r e u n ’ E u r o p a p i ù u n i t a , e v i t a n d o s c e l t e i d e o l o g i c h e c h e p o s s a n o d a n n e g g i a r e i s i n g o l i s t a t i " , h a a g g i u n t o . M a t e r a h a r i c h i a m a t o l ’ a t t e n z i o n e s u l l a c o m p e t i t i v i t à e s u l l ’ i n n o v a z i o n e : " È n e c e s s a r i o a i u t a r e l e a t t i v i t à r e a l i i n E u r o p a , r i d u r r e i c o s t i p e r l e i m p r e s e . S e n z a u n t e s s u t o p r o d u t t i v o f o r t e e d i n a m i c o , s e n z a v e r a i n n o v a z i o n e , n o n c i s a r à a l c u n a t r a n s i z i o n e , n é v e r d e n é d i g i t a l e , c h e p o s s a r e g g e r e " . I l s e n a t o r e h a e s p r e s s o i l s o s t e g n o d e l s u o g r u p p o a l l a c o s i d d e t t a " b u s s o l a p e r l a c o m p e t i t i v i t à e u r o p e a " , c h i e d e n d o p e r ò c h e s i a u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o e n o n r e t o r i c o . " D e v e f o n d a r s i s u l l a n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a , s u l r i s p e t t o d e i p r i n c i p i d i s u s s i d i a r i e t à e s u u n a r e a l e c a p a c i t à d i s e m p l i f i c a r e " , h a c o n c l u s o M a t e r a , s o t t o l i n e a n d o l ’ i m p o r t a n z a d i a z i o n i p r a t i c h e a s u p p o r t o d e l l e i m p r e s e e u r o p e e .