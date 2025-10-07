R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ B a s t a g u a r d a r e i 2 2 f a n t a s m i c h e , a s s e n t i a l v o t o s u l l a S a l i s , s o n o r i c o m p a r s i d i e c i s e c o n d i d o p o a l l a v o t a z i o n e s u c c e s s i v a p e r c o m p r e n d e r e d i q u a l i p a r t i t i s i a n o i c o s i d d e t t i f r a n c h i t i r a t o r i . I p a t r i o t i g u a r d i n o l e l o r o a s s e n z e e l e l o r o i m p r o v v i s e p r e s e n z e , p o i n e r i p a r l i a m o . A l l a v o t a z i o n e s u l l a S a l i s c ’ e r a n o 6 2 8 p r e s e n t i , a q u e l l a s u c c e s s i v a 6 5 0 . D a v v e r o s t r a n o ” . C o s ì F u l v i o M a r t u s c i e l l o , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l P a r l a m e n t o E u r o p e o .