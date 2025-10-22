R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n h o d i f f i c o l t à a d i r e c h e l a p o l i t i c a e s t e r a c h e L e i h a i n t r a p r e s o s u l l e d u e q u e s t i o n i p r i n c i p a l i d e i n o s t r i t e m p i , c i o è i l c o n f l i t t o a G a z a , i l c o n f l i t t o i n U c r a i n a , è e s a t t a m e n t e l a p o l i t i c a e s t e r a n e l l a q u a l e m i r i c o n o s c o i o e s i r i c o n o s c e i l P a r t i t o L i b e r a l d e m o c r a t i c o . E n o n s o q u a n t i p a r t i t i i n q u e s t o P a r l a m e n t o p o s s o n o d i r e l a s t e s s a c o s a " . C o s ì L u i g i M a r a t t i n , d e p u t a t o e s e g r e t a r i o d e l P a r t i t o L i b e r a l d e m o c r a t i c o , n e l s u o i n t e r v e n t o i n A u l a a m a r g i n e d e l l e c o m u n i c a z i o n i d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i . " L a c o s a c h e n o n c a p i s c o p e r ò , p r e s i d e n t e , è q u a n d o l e i d i f e n d e i l v o t o a l l ' u n a n i m i t à d e l l ' U n i o n e e u r o p e a , c u i s i r i c o r r e p r a t i c a m e n t e s o l o p e r l a p o l i t i c a e s t e r a . C o m e f a l e i a a f f e r m a r e l a n e c e s s i t à d i u n n u o v o p r o t a g o n i s m o d e l l ' U n i o n e e u r o p e a n e l m o n d o , s e n e g a l a p o s s i b i l i t à d i s u p e r a r e i l v o t o a l l ' u n a n i m i t à i n p o l i t i c a e s t e r a ? " , c o n c l u d e .