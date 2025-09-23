Roma, 23 set. (Adnkronos) - E una vittoria dei diritti il voto con cui la commissione Juri al Parlamento europeo ha respinto la richiesta di revoca dellimmunità a Ilaria Salis. LUngheria laveva chiesta non solo per lei, ma anche per altri due esponenti dellopposizione interna ungherese, Peter Magyar e Klára Dobrev. Oggi non è sotto processo Salis, ma il sistema giudiziario ungherese e il problema che pone rispetto alla tutela dello Stato di diritto. Ma oggi, anche con il mio voto, in Commissione Lavoro come Socialisti&Democratici abbiamo ottenuto un altro risultato importante: lapprovazione di un testo che garantisce finalmente equità, protezione e qualità formativa per chi svolge tirocini. Così leuroparlamentare Pd- S&D Pierfrancesco Maran. Un passo avanti concreto contro labuso di stage non retribuiti e senza tutele, grazie allimpegno dei socialisti e al sostegno delle altre forze europeiste. Per noi i giovani che si affacciano al mondo del lavoro non sono manodopera a basso costo, ma cittadini che meritano dignità, prospettive e diritti. Ora ci aspettiamo che lAula del Parlamento confermi i due voti espressi dalle Commissioni, ha concluso.