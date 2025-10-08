R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o n i l c a s o S a l i s s i è s u p e r a t o i l l i m i t e , l a p r o t e z i o n e c o n c e s s a a d a t t i d i v i o l e n z a p o l i t i c a h a r a p p r e s e n t a t o u n a f e r i t a p e r l ’ E u r o p a i n t e r a e p e r l e s u e i s t i t u z i o n i d e m o c r a t i c h e , o l t r e c h e u n g r a v e p r e c e d e n t e g i u r i d i c o " . C o s ì i n u n a n o t a l ’ e u r o d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a - E c r M a r i o M a n t o v a n i v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e J u r i . " L ’ u s o p o l i t i c o d i u n o s t r u m e n t o - p r o s e g u e - c h e c o s t i t u i s c e l ’ u l t i m a d i f e s a d e m o c r a t i c a c o n t r o l ’ a r b i t r i o e l a c a t t i v a g i u s t i z i a s i è t r a s f o r m a t o i n u n o s t r u m e n t o d i r e p r e s s i o n e p o l i t i c a e d i v i o l a z i o n e d i q u e g l i s t e s s i d i r i t t i c h e i n t e n d e t u t e l a r e . L o s c h e r m o d e l l ’ i m m u n i t à p a r l a m e n t a r e i n E u r o p a , a d o g g i , è s t a t o r i c o n o s c i u t o s o l o a i p a r l a m e n t a r i d e i p a r t i t i d i m a g g i o r a n z a , m e n t r e è s t a t o s e m p r e s i s t e m a t i c a m e n t e r e v o c a t o a i d e p u t a t i r i c o n d u c i b i l i a l l a m i n o r a n z a p a r l a m e n t a r e . A d d i r i t t u r a p e r i p o t e s i d i r e a t o u g u a l i s o n o i n t e r v e n u t e d e c i s i o n e o p p o s t e " . " L ’ a t t u a l e g e s t i o n e d e l l e p r o c e d u r e d i i m m u n i t à d e v e c a m b i a r e e d e v e e s s e r e r i c o n d o t t a n e g l i a m b i t i d i l e g a l i t à i s t i t u z i o n a l i p r e v i s t i d a l l e n o r m e e u r o p e e v i g e n t i . I n q u a l i t à d i v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e G i u r i d i c a d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o , h o v o l u t o i n c o n t r a r e e r i p o r t a r e o g g i a l l a p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o R o b e r t a M e t s o l a l e s i s t e m a t i c h e e g r a v i v i o l a z i o n i d e l R e g o l a m e n t o e d e i p r i n c i p i s u l l e i m m u n i t à a v v e n u t e n e l c a s o S a l i s e l ’ u s o p o l i t i c o c h e d i q u e s t a p r o c e d u r a s i è f a t t o f i n o r a n e l l ’ a m b i t o d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i G i u r i d i c i " , c o n c l u d e .