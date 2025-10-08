Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Con il caso Salis si è superato il limite, la protezione concessa ad atti di violenza politica ha rappresentato una ferita per lEuropa intera e per le sue istituzioni democratiche, oltre che un grave precedente giuridico". Così in una nota leurodeputato di Fratelli dItalia-Ecr Mario Mantovani vicepresidente della commissione Juri. "Luso politico di uno strumento - prosegue - che costituisce lultima difesa democratica contro larbitrio e la cattiva giustizia si è trasformato in uno strumento di repressione politica e di violazione di quegli stessi diritti che intende tutelare. Lo schermo dellimmunità parlamentare in Europa, ad oggi, è stato riconosciuto solo ai parlamentari dei partiti di maggioranza, mentre è stato sempre sistematicamente revocato ai deputati riconducibili alla minoranza parlamentare. Addirittura per ipotesi di reato uguali sono intervenute decisione opposte". "Lattuale gestione delle procedure di immunità deve cambiare e deve essere ricondotta negli ambiti di legalità istituzionali previsti dalle norme europee vigenti. In qualità di vicepresidente della commissione Giuridica del Parlamento Europeo, ho voluto incontrare e riportare oggi alla presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola le sistematiche e gravi violazioni del Regolamento e dei principi sulle immunità avvenute nel caso Salis e luso politico che di questa procedura si è fatto finora nellambito della commissione Affari Giuridici", conclude.