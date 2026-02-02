R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ M a r i o D r a g h i a n c h e o g g i l a n c i a u n a p p e l l o c h e n o n p u ò r e s t a r e i n a s c o l t a t o : o l ’ E u r o p a p a s s a d a l l ’ e s s e r e u n a c o n f e d e r a z i o n e a u n a v e r a e p r o p r i a f e d e r a z i o n e , o p p u r e r i s c h i a d i e s s e r e p e r s e m p r e i r r i l e v a n t e . S e r v o n o g l i S t a t i U n i t i d ’ E u r o p a o r a . A l t r i m e n t i l ’ U n i o n e n o n s a r à p i ù q u e l l o s p a z i o d i l i b e r t à , c r e s c i t a , b e n e s s e r e , s v i l u p p o , d i f e s a d e i d i r i t t i e d e l l o s t a t o d i d i r i t t o c h e a b b i a m o c o n o s c i u t o f i n o a o r a " . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i . " E b i s o g n a c o m i n c i a r e c o n l ’ a b o l i z i o n e d e l d i r i t t o d i v e t o , c h e i m p e d i s c e o g n i d e c i s i o n e e b l o c c a l ’ U e r e n d e n d o l a d e b o l e e d i v i s a : l e p a r o l e d e l l e a d e r d e l P p e M a n f r e d W e b e r s u l s u p e r a m e n t o d e l d i r i t t o d i v e t o e s u u n a f i g u r a u n i c a c h e r a c c h i u d a l a p r e s i d e n z a d i C o m m i s s i o n e e C o n s i g l i o s o n o s i g n i f i c a t i v e e d o v r e b b e r o f a r r i f l e t t e r e i l g o v e r n o M e l o n i c h e i n v e c e s i o p p o n e a u n a m a g g i o r e i n t e g r a z i o n e d a n n e g g i a n d o l ’ i n t e r e s s e n a z i o n a l e ” . “ D r a g h i f a b e n e a r i c o r d a r e c h e , d o v e l ' E u r o p a s i è f e d e r a t a , c i o è s u l c o m m e r c i o , s u l l a c o n c o r r e n z a , s u l m e r c a t o u n i c o , s u l l a p o l i t i c a m o n e t a r i a , s i a m o r i s p e t t a t i c o m e p o t e n z a e n e g o z i a m o c o m e u n s o g g e t t o u n i c o . O r a s e r v e u n p a s s o i n a v a n t i e a c c e l e r a r e s u D i f e s a , P o l i t i c a e s t e r a , f i s c o , e i n t u t t i q u e i s e t t o r i e a s p e t t i d e l l a s o c i e t à d o v e l ’ i n t e g r a z i o n e e u r o p e a s i è f e r m a t a . O g g i i l m o n d o h a b i s o g n o d e l l ’ E u r o p a c h e d e v e t o r n a r e a e s s e r e c e n t r a l e , d a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o , p o l i t i c o e s o c i a l e ” , c o n c l u d e M a g i .