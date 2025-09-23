R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " N o i s i a m o s e m p r e s t a t i g a r a n t i s t i e q u i n d i c r e d o c h e l o s t r u m e n t o d e l l ' i m m u n i t à v a d a v a l u t a t o a l l ' i n t e r n o d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o . L a C o m m i s s i o n e h a e s p r e s s o i l s u o p a r e r e , l o h a e s p r e s s o c o r r e t t a m e n t e , a v o t o s e g r e t o . S a r à l ' a s s e m b l e a a d e c i d e r e q u a l e s t r a d a d e v e p e r c o r r e r e . M i s e m b r a c h e l a S a l i s o g g i a b b i a d e t t o v o g l i o u n p r o c e s s o m a l o v o g l i o n e l l o S t a t o i t a l i a n o , c e r t a m e n t e q u e s t o p o t r e b b e e s s e r e u n a s t r a d a . C o m u n q u e i o r i s p e t t o s e m p r e i l v o t o d e l P a r l a m e n t o , s i a e s s o i t a l i a n o o e u r o p e o . N o n s o n o u n g a r a n t i s t a a c o r r e n t e a l t e r n a t a " . C o s ì M a u r i z i o L u p i , l e a d e r d i N o i m o d e r a t i , a m a r g i n e d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a p e r a n n u n c i a r e l ' i n g r e s s o n e l p a r t i t o d e l l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e L a z i o R e n a t a P o l v e r i n i .