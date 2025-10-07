R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l P a r l a m e n t o e u r o p e o s i è e s p r e s s o , c o n f e r m a n d o l ’ i m m u n i t à d i I l a r i a S a l i s , e n o i r i s p e t t i a m o p i e n a m e n t e l ’ e s i t o d e l v o t o a n c h e s e c o n l a d i f f e r e n z a d i u n s o l o v o t o . È i l P a r l a m e n t o , i n o g n i s e d e , a r a p p r e s e n t a r e l a v o l o n t à d e m o c r a t i c a , e l e s u e d e c i s i o n i v a n n o a c c e t t a t e s e n z a r i s e r v e . Q u e s t o p e r ò n o n c a n c e l l a l e n o s t r e p e r p l e s s i t à r i s p e t t o a l l e a z i o n i c o n t e s t a t e a S a l i s , m a i p r i n c i p i n o n s i p i e g a n o a l l a c o n v e n i e n z a p o l i t i c a : s i a m o g a r a n t i s t i s e m p r e e p e r t u t t i , a n c h e v e r s o c h i è l o n t a n o a n n i l u c e d a l l e n o s t r e p o s i z i o n i . I l r i s p e t t o d e l l e i s t i t u z i o n i e d e l l o s t a t o d i d i r i t t o v i e n e p r i m a d i t u t t o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i .