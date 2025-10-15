M i l a n o , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a L o m b a r d i a s c e n d e i n p i a z z a a B r u x e l l e s p e r d i r e n o a l t a g l i o e a l l a c e n t r a l i z z a z i o n e d e i f o n d i d i c o e s i o n e . L ’ a s s e s s o r e r e g i o n a l e a l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o , G u i d o G u i d e s i , h a p a r t e c i p a t o o g g i a l l a m a n i f e s t a z i o n e i n d e t t a d i f r o n t e a l P a r l a m e n t o E u r o p e o d a l l a ‘ C o h e s i o n A l l i a n c e ’ , i l m o v i m e n t o c h e r i u n i s c e l e r e g i o n i c o n t r a r i e a l l a p r o p o s t a d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a d i r i d u r r e e a c c e n t r a r e l e r i s o r s e d e s t i n a t e a i t e r r i t o r i . L ’ a s s e s s o r e G u i d e s i h a l a n c i a t o l ’ a l l a r m e s u l l e r i p e r c u s s i o n i p e r i l t e r r i t o r i o l o m b a r d o : “ S e a n d a s s e i n p o r t o i l p r o g e t t o d i U r s u l a V o n d e r L e y e n , p e r l a L o m b a r d i a v e r r e b b e r o a m a n c a r e 4 , 4 m i l i a r d i d i e u r o c h e l a R e g i o n e i n v e s t e i n m o d o v i r t u o s o i n m o l t e p l i c i s e t t o r i , a c o m i n c i a r e d a l l e p o l i t i c h e d i s o s t e g n o a l l e i m p r e s e p e r a r r i v a r e a l l a f o r m a z i o n e e a l l a r i c e r c a . T a g l i a r e i f o n d i d i c o e s i o n e s i g n i f i c a m e t t e r e a r e p e n t a g l i o l o s v i l u p p o d e i t e r r i t o r i . U n a s c e l t a i n s e n s a t a c h e c o n t r a s t i a m o c o n f o r z a ” . “ I n d e b o l i r e l e p o l i t i c h e d i c o e s i o n e – h a p r o s e g u i t o G u i d e s i - s i g n i f i c a c a n c e l l a r e l ’ u n i c o l e g a m e d i r e t t o t r a l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a e i t e r r i t o r i . L a m o b i l i t a z i o n e d i B r u x e l l e s , t r a s v e r s a l e a o g n i s c h i e r a m e n t o p o l i t i c o , d i c e c h e l e r e g i o n i n o n s u b i r a n n o p a s s i v a m e n t e q u e s t a d e c i s i o n e s c e l l e r a t a ” . O l t r e a l t e m a d e l l a d i m i n u z i o n e d e i f o n d i , " l a L o m b a r d i a r i s u l t e r e b b e d a n n e g g i a t a a n c h e d a l l a g e s t i o n e f o n d i c h e p a s s e r e b b e a l l o S t a t o c e n t r a l e . V o r r e b b e d i r e d o v e r a t t e n d e r e i t e m p i d i R o m a , n o n p r o p r i a m e n t e c e l e r i . N o n c e l o p o s s i a m o p e r m e t t e r e . I l n o s t r o s i s t e m a e c o n o m i c o - s o c i a l e h a b i s o g n o d i t e m p i d i r e a z i o n e ‘ l o m b a r d i ’ : s i a m o u n o d e i p r i n c i p a l i m o t o r i e c o n o m i c i d ’ E u r o p a e d o b b i a m o p o t e r c o n t i n u a r e a c o r r e r e ” . P e n a l i z z a r e i t e r r i t o r i , h a e v i d e n z i a t o G u i d e s i , " v u o l d i r e c a n c e l l a r e i l g r a n d e l a v o r o m e s s o i n c a m p o r i s p e t t o a l l a c a p a c i t à d i c o s t r u i r e p e r c o r s i s t r a t e g i c i d i s v i l u p p o , f i n a n z i a t i n e g l i a n n i c o n i f o n d i d i c o e s i o n e ”