R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l 3 1 o t t o b r e a L i v o r n o a l l e 9 . 3 0 a l l a S a l a c o n f e r e n z e d e l l a C o m p a g n i a P o r t u a l i , l ’ a s s o c i a z i o n e L i b e r t à E g u a l e ( s i a a l i v e l l o n a z i o n a l e s i a a l i v e l l o l o c a l e ) o r g a n i z z a u n c o n v e g n o s u “ L e p o l i t i c h e d i s i c u r e z z a d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a . I l r u o l o d e g l i S t a t i m e m b r i e l a p o s i z i o n e d e i r i f o r m i s t i p e r u n s i s t e m a c o m u n e d i d i f e s a ” . I n t e r v e n g o n o A n n a B u c c i a r e l l i , S t e f a n o C e c c a n t i , F e d e r i c o F a b b r i n i , P i e r o F a s s i n o , L o r e n z o G u e r i n i , P i n a P i c i e r n o , L i a Q u a r t a p e l l e , M a r c o S i m i a n i , G i o r g i o T o n i n i . C o o r d i n a G i n o F a n t o z z i , p r e s i d e n t e d i L i b e g L i v o r n o , c o n c l u d e E n r i c o M o r a n d o , P r e s i d e n t e N a z i o n a l e . “ D i f r o n t e a l l ’ a g g r e s s i v i t à d e l l e a u t o c r a z i e e a g l i o r i e n t a m e n t i d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p i l t e m a è a s s o l u t a m e n t e i n e l u d i b i l e p e r u n a c o a l i z i o n e c h e a b b i a l ’ a m b i z i o n e d i p r o p o r s i c o m e c r e d i b i l e a l t e r n a t i v a d i g o v e r n o p e r l a l e g i s l a t u r a ” , d i c h i a r a S t e f a n o C e c c a n t i , v i c e p r e s i d e n t e d i L i b e r t à E g u a l e . “ P e r u n v e r s o i l t e m a v a d e c l i n a t o n e c e s s a r i a m e n t e i n c h i a v e e u r o p e a , l ’ u n i c a d i m e n s i o n e d i s c a l a i n g r a d o d i d a r e u n a r i s p o s t a e f f i c a c e e c r e d i b i l e ; p e r a l t r o v e r s o i l r i c h i a m o a l l a d i m e n s i o n e e u r o p e a n o n p u ò c o m u n q u e p o r t a r e a e l u d e r e l e r i s p o s t e c h e v a n n o d a t e , s e n z a a m b i g u i t à , s u l p i a n o n a z i o n a l e . “