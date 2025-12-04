R o m a , 4 d i c ( A d n k r o n o s ) - " L a r e v o c a d e l l ’ i m m u n i t à p a r l a m e n t a r e a l l a c o l l e g a A l e s s a n d r a M o r e t t i - c o m m e n t a l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e P D G i o r g i o G o r i - è u n f a t t o i n s é g r a v e , c o m e s a c h i u n q u e c o n o s c a i t e r m i n i d e l l a v i c e n d a c h e l a v e d e s u o m a l g r a d o c o i n v o l t a , m a a n c o r a p i ù g r a v e è c h e l a r e v o c a d e r i v i d a u n a s c e l t a p o l i t i c a , c h e n u l l a c ’ e n t r a c o l m e r i t o " . " L ’ e s p l i c i t a r i v e n d i c a z i o n e d e l c a r a t t e r e p o l i t i c o d e l l a d e c i s i o n e , n e l l e d i c h i a r a z i o n e d i f f u s a d a l l a d e l e g a z i o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , p a r t e d e l g r u p p o d e i C o n s e r v a t o r i , n e p r o v a l a m o t i v a z i o n e d e l t u t t o s t r u m e n t a l e . I l r i f e r i m e n t o a l c a s o d i I l a r i a S a l i s è q u a n t o m a i p r e t e s t u o s o , s a p e n d o c h i u n q u e c h e l a r a g i o n e p e r c u i l a d e p u t a t a d i T h e L e f t s i è v i s t a c o n f e r m a r e l ’ i m m u n i t à d a l l ’ a u l a d i S t r a s b u r g o d e r i v a d a l l ’ a s s e n z a d i g a r a n z i e s u l l ’ a p p l i c a z i o n e s t a t o d i d i r i t t o c h e c a r a t t e r i z z a U n g h e r i a . D i c h i a r a r e - c o n c l u d e G o r i - c h e “ D ’ o r a i n a v a n t i , l e p o s i z i o n i d i F d I s u l l e r i c h i e s t e d i r e v o c a r i s p o n d e r a n n o e s c l u s i v a m e n t e a v a l u t a z i o n i p o l i t i c h e " s i g n i f i c a p i e g a r e a l l ’ i n t e r e s s e d i p a r t e u n p r i n c i p i o f o n d a m e n t a l e p e r l a t u t e l a d e l l ’ i n d i p e n d e n z a d e l P a r l a m e n t o ” .