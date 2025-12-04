Roma, 4 dic (Adnkronos) - "La revoca dellimmunità parlamentare alla collega Alessandra Moretti - commenta leuroparlamentare PD Giorgio Gori - è un fatto in sé grave, come sa chiunque conosca i termini della vicenda che la vede suo malgrado coinvolta, ma ancora più grave è che la revoca derivi da una scelta politica, che nulla centra col merito". "Lesplicita rivendicazione del carattere politico della decisione, nelle dichiarazione diffusa dalla delegazione di Fratelli dItalia, parte del gruppo dei Conservatori, ne prova la motivazione del tutto strumentale. Il riferimento al caso di Ilaria Salis è quanto mai pretestuoso, sapendo chiunque che la ragione per cui la deputata di The Left si è vista confermare limmunità dallaula di Strasburgo deriva dallassenza di garanzie sullapplicazione stato di diritto che caratterizza Ungheria. Dichiarare - conclude Gori - che Dora in avanti, le posizioni di FdI sulle richieste di revoca risponderanno esclusivamente a valutazioni politiche" significa piegare allinteresse di parte un principio fondamentale per la tutela dellindipendenza del Parlamento.