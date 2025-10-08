R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I p a r l a m e n t a r i e u r o p e i d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e v o t e r a n n o l a m o z i o n e d i s f i d u c i a c o n t r o U r s u l a V o n d e r L e y e n p r e s e n t a t a d a l g r u p p o d e i P a t r i o t s d i S a l v i n i e L e P e n . I n s i e m e a l l ’ e s t r e m a d e s t r a p e r p r o v a r e a d e s t a b i l i z z a r e i l g o v e r n o d e l l ’ E u r o p a . E n o n è l a p r i m a v o l t a . L o s e g n a l o p e r c h é , n e l l a p r o s p e t t i v a d i u n a c o a l i z i o n e c h e n o n s i a s o l o u n a ' s o m m a d i s i g l e ' , d i q u e s t e s c e l t e a v r e b b e s e n s o p a r l a r e , e c h i a r i r s i u n a v o l t a p e r t u t t e , v i s t o c h e n o n s i t r a t t a d i c o s e t t e p r o p r i o m a r g i n a l i " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l ' e u r o d e p u t a t o P d , G i o r g i o G o r i .