M i l a n o , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d i E c a m ( E u r o p e a n C o u n c i l f o r A f r i c a a n d t h e M i d d l e E a s t ) e v i c e p r e s i d e n t e d e l G r u p p o S a n D o n a t o h a p r e s o p a r t e a i l a v o r i d e l l a M u n i c h S e c u r i t y C o n f e r e n c e 2 0 2 6 . L a C o n f e r e n z a d i M o n a c o " o f f r e o g n i a n n o u n a f o t o g r a f i a n i t i d a d e l t e m p o c h e s t i a m o v i v e n d o - h a a f f e r m a t o G h r i b i - . E q u e l l a d i q u e s t ’ a n n o è c h i a r a : n o n è i l t e m p o d e l l e r o t t u r e c l a m o r o s e , m a d e l l e r i d e f i n i z i o n i p r o f o n d e " . S e c o n d o G h r i b i , l ’ a s s e t r a E u r o p a e S t a t i U n i t i n o n s i s p e z z a , m a e v o l v e : " I l m e s s a g g i o e m e r s o c o n f o r z a è q u e s t o : g l i S t a t i U n i t i n o n i n t e n d o n o d i s i n g a g g i a r s i d a l l ’ E u r o p a , m a c h i e d o n o u n a m a g g i o r e r e s p o n s a b i l i z z a z i o n e e u r o p e a i n m a t e r i a d i d i f e s a , s i c u r e z z a , c a p a c i t à i n d u s t r i a l e e a u t o n o m i a s t r a t e g i c a . N o n s i a m o d a v a n t i a l t e m u t o d i v o r z i o , b e n s ì a u n a r e d i s t r i b u z i o n e d e l l e r e s p o n s a b i l i t à " . L ’ O c c i d e n t e a t t r a v e r s a u n a f a s e d i m a t u r a z i o n e s t r a t e g i c a , n o n d i f r a t t u r a s t r u t t u r a l e . I l l e g a m e t r a n s a t l a n t i c o r e s t a l a s p i n a d o r s a l e d e l l ’ e q u i l i b r i o o c c i d e n t a l e , m a n o n p u ò p i ù t r a d u r s i i n u n a d i p e n d e n z a a s s o l u t a i n s e t t o r i d e c i s i v i . I n q u e s t o q u a d r o , l ’ E u r o p a s i t r o v a d a v a n t i a u n p a s s a g g i o s t o r i c o : d i f e s a c o m u n e , p o l i t i c a i n d u s t r i a l e i n t e g r a t a , s u p e r a m e n t o d e i v e t i p a r a l i z z a n t i , r e v i s i o n e d e l m o d e l l o i n t e r g o v e r n a t i v o . L a q u e s t i o n e n o n è p i ù t e o r i c a , m a o p e r a t i v a . M a l a r i f l e s s i o n e d i M o n a c o n o n s i e s a u r i s c e n e l p e r i m e t r o o c c i d e n t a l e . " U n ’ E u r o p a p i ù a u t o n o m a – h a s o t t o l i n e a t o G h r i b i – n o n s i g n i f i c a u n ’ E u r o p a c h i u s a . A l c o n t r a r i o , s i g n i f i c a u n ’ E u r o p a p i ù a p e r t a a l m o n d o , c a p a c e d i d i a l o g a r e c o n t u t t e l e g r a n d i p o t e n z e e d i d i f e n d e r e l a l i b e r t à d e i c o m m e r c i e d e g l i s c a m b i c o m e a r c h i t r a v e d e l l a s t a b i l i t à g l o b a l e . I n q u e s t o c o n t e s t o , i l r u o l o d e l l a C i n a a s s u m e u n a r i l e v a n z a s t r a t e g i c a . I l c o n f r o n t o c o n P e c h i n o n o n p u ò e s s e r e r i d o t t o a u n a l o g i c a d i c o n t r a p p o s i z i o n e . L ’ E u r o p a d e v e m a n t e n e r e u n d i a l o g o f r a n c o e r e a l i s t i c o c o n l a C i n a , t u t e l a n d o i p r o p r i i n t e r e s s i s e n z a r i n u n c i a r e a i b e n e f i c i d e l l ’ i n t e r d i p e n d e n z a e c o n o m i c a g l o b a l e . I n u n m o n d o f r a m m e n t a t o , l a l i b e r t à d e g l i s c a m b i r e s t a u n o s t r u m e n t o d i e q u i l i b r i o " . L a r e c e n t e s p i n t a e u r o p e a v e r s o n u o v i a c c o r d i c o m m e r c i a l i , d a l M e r c o s u r a l l ’ I n d i a , d i m o s t r a c h e B r u x e l l e s i n t e n d e r a f f o r z a r e l a p r o p r i a p r o i e z i o n e g l o b a l e a t t r a v e r s o i l c o m m e r c i o , l a c o o p e r a z i o n e i n d u s t r i a l e e l a d i v e r s i f i c a z i o n e d e l l e p a r t n e r s h i p s t r a t e g i c h e . “ L a l i b e r t à d e i c o m m e r c i – c o n t i n u a G h r i b i - n o n è s o l o u n a q u e s t i o n e e c o n o m i c a . È u n a s c e l t a g e o p o l i t i c a . È i l m o d o c o n c u i l ’ E u r o p a a f f e r m a l a p r o p r i a v o c a z i o n e m u l t i l a t e r a l e e l a p r o p r i a f i d u c i a n e l l e r e g o l e . ” I n q u e s t o s c e n a r i o , l ’ I t a l i a s i c o l l o c a i n u n a l i n e a d i e q u i l i b r i o s t r a t e g i c o : d i f e s a e s p l i c i t a d e l r a p p o r t o t r a n s a t l a n t i c o , d i a l o g o c o s t r u t t i v o c o n l a C i n a , c e n t r a l i t à d e l M e d i t e r r a n e o e d e l l ’ A f r i c a c o m e p i a t t a f o r m a n a t u r a l e d i l e a d e r s h i p . I l M e d i t e r r a n e o a l l a r g a t o " r a p p r e s e n t a p e r l ’ I t a l i a u n a c e r n i e r a t r a O c c i d e n t e e S u d g l o b a l e , e i l i l d o s s i e r G a z a e i l r a p p o r t o c o n l ’ A f r i c a " o f f r o n o u n o s p a z i o s t r a t e g i c o c h e n o n p o s s i a m o s o t t o v a l u t a r e " . I n p a r a l l e l o " l a c r e s c i t a d e l l ’ e x p o r t e l a r e s i l i e n z a i n d u s t r i a l e r a f f o r z a n o l a n o s t r a c r e d i b i l i t à n e i t a v o l i e u r o p e i e i n t e r n a z i o n a l i . I n u n m o n d o i n s t a b i l e , l a s o l i d i t à e c o n o m i c a è p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a p o l i t i c a e s t e r a . L a s i c u r e z z a , - h a r i b a d i t o G h r i b i , - n o n è s o l o d e t e r r e n z a m i l i t a r e . È c a p a c i t à i n d u s t r i a l e , c o e s i o n e e c o n o m i c a , a p e r t u r a c o m m e r c i a l e , t e n u t a d e l l e a l l e a n z e e m a t u r i t à p o l i t i c a . T u t t e d i m e n s i o n i f i n a l i z z a t e a l l a p a c e e a l l a p r o s p e r i t à . L a f a s e p o s t - M o n a c o n o n s e g n a u n a c r i s i , m a u n a t r a n s i z i o n e . I l f u t u r o n o n s a r à n é e s c l u s i v a m e n t e a m e r i c a n o n é e s c l u s i v a m e n t e e u r o p e o , e n o n p o t r à p r e s c i n d e r e d a l d i a l o g o c o n l a C i n a e c o n l e g r a n d i e c o n o m i e e m e r g e n t i . S a r à u n e q u i l i b r i o n u o v o , s e s a p r e m o t r a s f o r m a r e l e t e n s i o n i i n e v o l u z i o n e s t r a t e g i c a " . " L a v e r a s f i d a – h a c o n c l u s o G h r i b i – è t e n e r e i n s i e m e l o s t o r i c o e i m p r e s c i n d i b i l e r a p p o r t o t r a n s a t l a n t i c o c o n u n ’ a p e r t u r a g l o b a l e e u n ’ a c c e n t u a t a r e s p o n s a b i l i t à e u r o p e a . L ’ E u r o p a d e v e r a f f o r z a r s i e p u n t a r e s u l l a p r o p r i a c a p a c i t à d i d i a l o g a r e p o l i t i c a m e n t e e e c o n o m i c a m e n t e s u s c a l a g l o b a l e . S o l o c o s ì p o t r à e s s e r e p r o t a g o n i s t a d e l l a n u o v a f a s e s t o r i c a c h e s i s t a a p r e n d o " .