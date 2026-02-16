Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Il vecchio ordine mondiale non cè più. In Europa alcuni rispondono sperando di restaurarlo. Altri suggeriscono di essere condiscendenti, di ammorbidire le posizioni europee. Non funzionerà. Lautonomia strategica dellEuropa non è il rifiuto delle alleanze, è il rifiuto di essere dominati. Lo ha detto Paolo Gentiloni intervenendo allUniversità di Amburgo per il discorso annuale sullEuropa del Vigoni Forum.