R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ I l v e c c h i o o r d i n e m o n d i a l e n o n c ’ è p i ù . I n E u r o p a a l c u n i r i s p o n d o n o s p e r a n d o d i r e s t a u r a r l o . A l t r i s u g g e r i s c o n o d i e s s e r e c o n d i s c e n d e n t i , d i a m m o r b i d i r e l e p o s i z i o n i e u r o p e e . N o n f u n z i o n e r à . L ’ a u t o n o m i a s t r a t e g i c a d e l l ’ E u r o p a n o n è i l r i f i u t o d e l l e a l l e a n z e , è ’ i l r i f i u t o d i e s s e r e d o m i n a t i ” . L o h a d e t t o P a o l o G e n t i l o n i i n t e r v e n e n d o a l l ’ U n i v e r s i t à d i A m b u r g o p e r i l d i s c o r s o a n n u a l e s u l l ’ E u r o p a d e l V i g o n i F o r u m .